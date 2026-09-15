కన్నకూతురిని కత్తితో గొంతు కోసి తల్లి దారుణ హత్య.. ఎక్కడ?
ఏడాదిన్నర వయసున్న కన్నకూతురిని కత్తితో గొంతు కోసి తల్లి దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన కేరళలోని తిరువనంతపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. కేరళలోని తిరువనంతపురం జిల్లా మలయింకీజు సమీపంలోని విలావూర్ కోడ్ గ్రామంలో.. తల్లి క్రిస్టీ (29) బెడ్రూమ్లోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకుని కన్నకూతురుని మట్టుబెట్టింది. బాధిత బాలికను ఇవానా అలియాస్ అన్నా (సంవత్సరమున్నర)గా గుర్తించారు.
బిడ్డ ఏడుపు, అలజడి విని కుటుంబసభ్యులు తలుపు తట్టగా, తానే పాపను చంపినట్లు క్రిస్టీ అంగీకరించింది. పాపను వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి, ఆపై నిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.
దంపతుల నాలుగో వివాహ వార్షికోత్సవం నాడే ఈ ఘటన జరగడం గమనార్హం. పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం.. దంపతుల మధ్య కొన్ని రోజులుగా నడుస్తున్న తీవ్రమైన కుటుంబ కలహాలు, వివాహ బంధంలో విభేదాలే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.