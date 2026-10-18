పుంగనూరులో హింస : రాజంపేట ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిపై కేసులు
ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా, పుంగనూరులో నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి రాజంపేట వైకాపా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ దాడులకు సంబంధించి నమోదైన నాలుగు కేసుల్లోనూ ఆయనను ప్రధాన నిందితుడిగా పేర్కొన్నారు.
పుంగనూరు నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద జరిగిన దాడులు, అల్లర్లపై టీడీపీ నాయకులు ఎస్.మధుసూదన్ రాయల్, సయ్యద్ సుహేల్ బాషా, జంపాల మోహన్ నాయుడు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వీరితో పాటు మదనపల్లె డీఎస్పీ కూడా మరో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదుల ఆధారంగా మొత్తం నాలుగు కేసులను నమోదు చేసిన పోలీసులు... ఈ కేసులన్నింటిలో మిథున్ రెడ్డిని ఏ1గా పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘన, దాడులకు పాల్పడి గాయపరచడం, వాహనాలతో దూసుకెళ్లడం, ప్రభుత్వ అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు మిథున్ రెడ్డిపై వచ్చాయి. దీంతో ఆయనపై పోలీసులు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.