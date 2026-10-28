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  4. MPs Review Amaravati’s Ambitious Capital Development Plans
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (11:53 IST)

అమరావతి ప్రతిష్టాత్మక రాజధాని.. అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సమీక్షించిన ఎంపీలు

Amaravathi
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (11:53 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని నగరం అభివృద్ధిని సమీక్షించేందుకు, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌కు చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఉజ్జ్వల్ రామన్ సింగ్, గుజరాత్‌లోని మెహసానాకు చెందిన హరిభాయ్ పటేల్ మంగళవారం అమరావతిని సందర్శించారు. ఈ ఇద్దరు లోక్‌సభ సభ్యులు రాయపూడిలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (ఏపీసీఆర్డీఏ) ప్రధాన కార్యాలయాన్ని కూడా సందర్శించారు. అక్కడ అదనపు కమిషనర్లు ఎ. భార్గవ తేజ, కొల్లబత్తుల కార్తీక్ వారికి పూర్తి వివరాలు తెలియజేశారు. 
 
ఆ తర్వాత, ఏపీసీఆర్డీఏ ప్రాంగణంలోని అమరావతి ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఏఐసీసీసీ)లో, తేజ, కార్తీక్ పర్యటనకు వచ్చిన పార్లమెంట్ సభ్యులకు అమరావతి దార్శనికత, సమగ్ర పట్టణ ప్రణాళిక, కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులపై సవివరమైన ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.
 
వారు రాజధాని మాస్టర్ ప్లాన్, ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, పట్టణాభివృద్ధి కోసం అవలంబిస్తున్న సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, భవిష్యత్ విస్తరణ ప్రణాళికలను వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా ఎలా తీర్చిదిద్దనుందనే దానిపై ఎంపీలు వివరణ అందుకున్నారు.
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలు, క్వాంటం పరిశోధనా కేంద్రాలు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికలను అధికారులు వివరించారు.
 
ఆ తర్వాత పార్లమెంటు సభ్యులు అమరావతి ప్రభుత్వ సముదాయంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అమరావతి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ (AQCC) ప్రాజెక్ట్, సాధారణ పరిపాలన శాఖ (GAD), విభాగాధిపతుల (HoD) టవర్లను సందర్శించారు.
 
ఈ ప్రతిష్టాత్మక టవర్ల కోసం ఉపయోగిస్తున్న అధునాతన నిర్మాణ పద్ధతులను అధికారులు వారికి వివరించారు. భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రభుత్వ కార్యాలయ భవనాలుగా నిలిపే లక్ష్యంతో, ఈ భవనాలను డయాగ్రిడ్ స్ట్రక్చరల్ సిస్టమ్, పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులను ఉపయోగించి నిర్మిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు.  తరువాత, ఎంపీలు వెంకటపాలెంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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