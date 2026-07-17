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  4. Mr. Galla Jayadev, please accept our apologies; the doors of AP are kept open for you: Nara Lokesh
Written By జయ
Published By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (13:17 IST)

గల్లా జయదేవ్ గారూ క్షమించండి, మీకోసం ఏపీ తలుపులు తెరిచి వుంచాము: నారా లోకేష్

Revanth Reddy- Galla Jayadev
Written By: జయ
Published By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (13:20 IST)
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సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, వ్యాపారవేత్త, అమరరాజా బ్యాటరీల సంస్థ యజమాని అయిన గల్లా జయదేవ్‌ను ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ క్షమాపణలు కోరారు. అమరరాజా ఏపీకి గర్వకారణంగా వుండేదనీ, అట్లాంటి సంస్థను గత ప్రభుత్వం ఇక్కడ నుంచి వెళ్లగొట్టిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. గల్లా జయదేవ్ గారిని వేధించారనీ, పారిశ్రామిక వేత్తలు పెట్టుబడులు పెట్టేవిధంగా వుండాలి కానీ ఇలా వేధించడం దారుణమన్నారు. 
 
పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాల్సింది పోయి బెదిరించారని ఆరోపించారు. అందువల్ల అమరరాజా ఏపీ విడిచి వెళ్లిపోయిందనీ, రాష్ట్రానికి అవతలకి వెళ్లిపోవడం బాధాకరమనీ, పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని తిరిగి పునర్నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు. అమరరాజా కంపెనీ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే వుంటాయనీ, ఆ కంపెనీ కొత్త సువర్ణ అధ్యాయం తిరిగి ఏపి నుంచి ప్రారంభం కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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