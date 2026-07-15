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ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి... ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలు వద్దన్న కుటుంబీకులు
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఆయన అంత్యక్రియలను టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ముద్రగడ పద్మనాభం కుటుంబీకులు మాత్రం ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించారు. జీవించివున్నపుడు అనేక విధాలుగా అవమానించి, ఇపుడు అధికారిక గౌరవాలు, సానుభూతి తమకు అవసరం లేదని ఆయన కుటుంబీకులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇదే అంశంపై కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలో వైకాపా నేత జక్కంపూడి రాజా మాట్లాడుతూ, ముద్రగడ జీవించివున్నపుడు ఆయన్ను ఎన్నో రకాలుగు ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. అవమానించారు. చనిపోయిన తర్వాత ఇపుడు ప్రభుత్వ లాంఛనాలు వద్దని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారని వెల్లడించారు. ముద్రగడ అధికారం కోసం కాకుండా, ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాడిన గొప్ప నాయకుడని ఆయన కొనియాడారు. దీంతో ప్రభుత్వ లాంఛనాలు లేకుండానే కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలోనే ఈ అంత్యక్రియలు జరుగనున్నాయి.
వినాయక్ గారికి, V N ఆదిత్య ప్రారంభించిన కరుణామయ చిత్రం
చైతన్య శక్తి, స్వాతి శ్రీ జంటగా సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు నిర్మించనున్న చిత్రం ‘కరుణామయ’.. ప్రముఖ దర్శకులు వి.వి. వినాయక్, వి.ఎన్ ఆదిత్యల చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. బాబీ పిక్చర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్. 1గా ఈ సినిమాకి హర్షవర్దన్ పారెళ్ళ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆరాధ్య హైందవి సమర్ఫణలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో తెరకెక్కనున్న ఈ మూవీని ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 23న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాలు బుధవారం ఘనంగా జరిగాయి.
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యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసిన బండ్ల గణేశ్
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఒక రుణం వ్యవహారంలో యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ వేశారు. వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ కింద ఇప్పటికే రూ.71.44 కోట్లతో కలిపి సుమారు రూ.129.02 కోట్లను బ్యాంక్ వసూలు చేసిందని ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. బకాయిలు తీరిపోయిన తర్వాత కూడా ఆస్తిని వేలం వేశారని పేర్కొన్నారు.
అంత:పురం తర్వాత వదలా చిత్రం బెస్ట్ ఫిల్మ్. గ్లింప్స్ : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
చరిత చిత్ర బ్యానర్ మీద కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ సంయుక్తంగా నర్మించిన చిత్రం ‘వదలా’. జగపతి బాబు, లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఆకెళ్ల వి కృష్ణ ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీని జూలై 17న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23వ తేదీన 'జన నాయగన్' మూవీ రిలీజ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ అగ్ర హీరో విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయగన్ ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఆయన అభిమానులు పట్టరాని సంతోషంలో మునిగిపోయారు. ‘జన నాయగన్’ చిత్రాన్ని జులై 23న విడుదల చేయనున్నట్లు ఓ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ ప్రకటించింది. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విజయ్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.