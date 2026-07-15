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  4. Mudragada's funeral: Ambati pushes away police officers offering a salute, Video
Written By జయ
Published By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (19:07 IST)

ముద్రగడ అంత్యక్రియలు: గౌరవ వందనం చేస్తున్న పోలీసులను తోసేసిన అంబటి, వీడియో

Ambati pushes away police officers offering a salute
Written By: జయ
Published By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (19:11 IST)
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ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొన్నది. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ముద్రగడ అంత్యక్రియలు జరిపించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీనితో పోలీసులు ముద్రగడ అంత్యక్రియలలో ఖననం జరుగుతున్నప్పుడు గౌరవ వందనం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
 
పోలీసులు గౌరవ వందన సమర్పణ చేస్తున్న సమయంలో వైసిపి నాయకుడు, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు వారిపైకి దూసుకెళ్లారు. కుటుంబ సభ్యులు వద్దని చెబుతుంటే మీరు ఎందుకు గౌరవ వందనం చేస్తున్నారంటూ పోలీసులను పక్కకి నెట్టివేసారు. దీనితో అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్నది.
 
ప్రభుత్వం ఆదేశం మేరకు తాము విధులు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పినా అంబటి వినిపించుకోలేదు. తక్షణమే పోలీసులు గౌరవ వందన సమర్పణను ఆపివేయాలనీ, ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపోవాలంటూ వారితో వాదించారు.
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