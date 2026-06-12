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  4. Mukesh Ambani, Anant Ambani Offer Prayers at Tirumala Sri Venkateswara Temple
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 12 June 2026 (11:22 IST)

శ్రీవారి అభిషేక సేవలో అంబానీ ఫ్యామిలీ... సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు (video)

Mukesh Ambani
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (11:18 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (11:22 IST)
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Mukesh Ambani
భారతదేశ ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబ సమేతంగా కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని సందర్శించుకున్నారు. అత్యంత పవిత్రమైన శ్రీవారి అభిషేక సేవలో ఆయన తన కుమారుడు అనంత్ అంబానీ, కోడలు రాధికా మర్చంట్‌లతో కలిసి పాల్గొన్నారు. 
 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు అంబానీ కుటుంబానికి ఆలయ మర్యాదలతో ఘన స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. మరోవైపు తిరుమలలో సాధారణ భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. సర్వదర్శనం (టోకెన్లు లేని) భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం భాగ్యం కలగడానికి సుమారు 18 గంటల సుదీర్ఘ సమయం పడుతోంది. 
 
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కీలక అడుగులు వేస్తోంది. భక్తులకు నిరంతరం నాణ్యమైన వైద్యం అందించే బృహత్తర ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ నెల 17వ తేదీన తొలి విడత వైద్య నిపుణుల బృందం తిరుపతికి చేరుకోనుంది. 
 
నిత్యం వేలాదిగా తరలివచ్చే యాత్రికుల ఆరోగ్య భద్రతకు టీటీడీ యంత్రాంగం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. కొండపైన, కింద ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తూనే, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సేవలను సైతం భక్తులకు ఉచితంగా చేరువ చేస్తోంది.
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సెల్వి

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