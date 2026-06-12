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శ్రీవారి అభిషేక సేవలో అంబానీ ఫ్యామిలీ... సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు (video)
భారతదేశ ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబ సమేతంగా కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని సందర్శించుకున్నారు. అత్యంత పవిత్రమైన శ్రీవారి అభిషేక సేవలో ఆయన తన కుమారుడు అనంత్ అంబానీ, కోడలు రాధికా మర్చంట్లతో కలిసి పాల్గొన్నారు.
Mukesh Ambani
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు అంబానీ కుటుంబానికి ఆలయ మర్యాదలతో ఘన స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. మరోవైపు తిరుమలలో సాధారణ భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. సర్వదర్శనం (టోకెన్లు లేని) భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం భాగ్యం కలగడానికి సుమారు 18 గంటల సుదీర్ఘ సమయం పడుతోంది.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కీలక అడుగులు వేస్తోంది. భక్తులకు నిరంతరం నాణ్యమైన వైద్యం అందించే బృహత్తర ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ నెల 17వ తేదీన తొలి విడత వైద్య నిపుణుల బృందం తిరుపతికి చేరుకోనుంది.
నిత్యం వేలాదిగా తరలివచ్చే యాత్రికుల ఆరోగ్య భద్రతకు టీటీడీ యంత్రాంగం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. కొండపైన, కింద ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తూనే, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సేవలను సైతం భక్తులకు ఉచితంగా చేరువ చేస్తోంది.
VIDEO | Tirupati, Andhra Pradesh: Reliance Industries chairman Mukesh Ambani, along with Anant Ambani and Radhika Merchant visit the sacred Lord Venkateswara Temple in Tirumala to seek divine blessings.— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2026
During their visit to the renowned hill shrine, the family devoutly… pic.twitter.com/VL2jMXSbWF
15న విజయ్ - సంగీత విడాకుల కేసు విచారణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్, సంగీత దంపతుల విడాకుల కేసు విచారణ ఈ నెల 15వ తేదీన జరుగనుంది. చెన్నై చెంగల్పట్టు కుటుంబ సంక్షేమ కోర్టులో ఈ కేసు విచారణ జరుగనుంది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీ విజయం సాధించింది. ఫలితంగా ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన సతీమణి సంగీత దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్పై ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా విచారణ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 15వ తేదీన ఈ కేసుపై కీలక విచారణ జరుగనుంది.
రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి : రాఘవ లారెన్స్
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.