ఏపీలో స్థానిక సమరం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఆ పంచాయతీల్లో పోలింగ్ వాయిదా
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పలు ప్రాంతాల్లో చెదురు ముదురు సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. వీటిపై వైకాపా నేతలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా వెల్లడించారు. నవంబరు మూడో తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలను వెల్లడిస్తామని తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఈ షెడ్యూల్ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.
ఇటీవల నామినేషన్ల దాఖలు పర్వంలో పలు ప్రాంతాల్లో వివాదాలు తలెత్తాయి. ముఖ్యంగా, తిరుపతి, కడప కార్పొరేషన్లతో పాటు రాజంపేట, మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలోని కొన్ని వార్డులకు సంబంధించి తిరిగి నామినేషన్లు స్వీకరించాలని ఈసీ నిర్ణయించింది. ఈ నాలుగు పట్టణాల పరిధిలో ఈ నెల 23, 24వ తేదీల్లో మళ్లీ నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఈ నెల 25వ తేదీన నామినేషన్ల పరిశీలన పూర్తి చేసి, అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
తిరిగి నామినేషన్లకు అవకాశం కల్పించిన వార్డు వివరాలను కూడా ఈసీ వెల్లడించింది. ఆ ప్రకారంగా కడప కార్పొరేషన్లో 11 వార్డులు, తిరుపతి కార్పొరేషన్లో 18 వార్డులు, రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో 11 వార్డులు, మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు ఈ ప్రక్రియ వర్తించనుంది. ఈ షెడ్యూల్ విడుదలతో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చినట్లు అని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.