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Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (23:09 IST)

సోదరీమణులారా... నా గుండెను కదిలించారమ్మా: సీఎం చంద్రబాబు వీడియో షేర్

CM Chandrababu shares video
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (23:13 IST)
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తెల్లారితే దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడి చేతులు మీదుగా శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టంలో భాగస్వాములు అయ్యేందుకు గిరిజన మహిళలు జూలై 31వ తేదీ అర్థరాత్రి దాటాక పల్లెవెలుగు బస్సుల్లో బయలుదేరారు. ఆ సమయంలో వారు బయలుదేరి వస్తున్న వీడియో ఒకటి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి వచ్చింది. ఈ వీడియోను చూసిన ఆయన ఇలా వ్యాఖ్యానించారు.
 
ఈ వీడియో చూసినప్పుడు నా హృదయం నిజంగా కదిలిపోయింది. నా ప్రియమైన గిరిజన సోదరీమణులారా, ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి మీరు చూపిన నిస్వార్థ అంకితభావం, సహనం, చేసిన త్యాగాలు నన్ను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి. మీ ధైర్యం, స్ఫూర్తి నాకు ఎంతో విలువైనవి. మీకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అని పేర్కొన్నారు.
 
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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