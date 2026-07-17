నా బిడ్డను ఎత్తుకుపోయింది నా భర్త, ఇందులో పవన్ సర్కి ఏంటి సంబంధం?: డాక్టర్ గాయత్రి వీడియో
తన బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లింది తన భర్తేననీ, ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే కొంతమంది పనిలేనివాళ్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సర్ ను ఇందులోకి లాగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారని డాక్టర్ గాయత్రి అన్నారు. విశాఖపట్టణానికి చెందిన డాక్టర్ గాయత్రికి ఆమె భర్తకు గత కొన్ని నెలలుగా విభేదాలు వున్నాయి.
ఈ క్రమంలో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని, పెద్దమనుషుల మధ్య కూర్చుని మాట్లాడుకుందామని చెప్పి తన 23 నెలల బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిపోయాడని గాయత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన భర్తపై పోలీసు స్టేషనులో కిడ్నాప్ కేసు పెట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఐతే పవన్ సార్ డిపార్టుమెంట్లో మా అత్తగారు పనిచేస్తున్నారు. ఆమె డిపార్టుమెంటును అడ్డుపెట్టుకుని ఏదో చేద్దామని ప్రయత్నిస్తోందనీ, కానీ పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు కేసు పరిస్థితి గురించి తనకు అప్డేట్ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
నా భర్త వ్యవహారానికి పవన్ కళ్యాణ్కు సంబంధం లేదు— RTV (@RTVnewsnetwork) July 17, 2026
పని లేని వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు
.. మా అత్తగారు పవన్ కళ్యాణ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నారు అంతే
... డాక్టర్ గాయత్రి
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తన బిడ్డ ఆచూకీ కోసం పోలీసులను ఆశ్రయిస్తే కొందరు పని లేని వాళ్లు పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వు తప్పు… pic.twitter.com/LHKReacQdK
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