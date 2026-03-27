నా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా: దివ్వెల మాధురి
నా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా అంటూ చెపుతోంది దివ్వెల మాధురి. వైసిపి ఎమ్మెల్సీ అయిన దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు తనకు ప్రతి నెలా గోల్డ్ కొనుక్కోమని లక్షరూపాయలు ఇస్తారని చెప్పిన ఆమె తన జీవన యానం గురించి ఇలా చెప్పుకచ్చారు.
నేను వకుళ సిల్క్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నా. అందులో పనిచేసే స్టాఫ్కు ప్రతి నెలా రూ. 25 లక్షలు ఇస్తున్నా. నెలనెలా 25 లక్షలు ఇస్తున్నానంటే నేను ఎంత శ్రమిస్తున్నానో మీకు అర్థమయ్యే వుంటుంది. నేను ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. నేను మొదట్నుంచీ ఎంతో కష్టపడ్డాను. ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా పెట్రోలు బంకులు నడిపాను. రియల్ ఎస్టేట్ కూడా చేసాను. రాజకీయాల్లో వచ్చిన దగ్గర్నుంచి నాకు సమస్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.
ఎందుకో మహిళ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఏదో ఒకటి అంటుంటారు. కొంతమంది నా రెండో పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎంతమంది రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడంలేదు. వాళ్ల గురించి మాట్లాడే దమ్ము వుందా. వారి గురించి మాట్లాడలేరు. నా రాజా కోసం నేను ప్రపంచంతోనే పోరాడను. ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు. నేను ఒక్కదాన్నే ఒకవైపు వుండి పోరాడాను. ఇప్పుడు మేము చాలా హ్యాపీగా వున్నాము అంటూ చెప్పుకొచ్చింది దివ్వెల మాధురి.