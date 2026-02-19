నా అన్వేషణ ఇన్స్టాగ్రాం అకౌంట్ బ్యాన్, అప్పుడు వినిసావు అన్నాడు, ఇప్పుడు చూసేందుకు అక్కడ ఏమీలేదు
నా అన్వేషణ పేరుతో ప్రపంచ దేశాలను చుడుతూ వాటిని తన సోషల్ మీడియా పేజీల్లో పెడుతూ కోట్లు ఆర్జిస్తూ వచ్చిన అన్వేష్కి బిగ్ షాక్ తగిలింది. సుమారు 13 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు వున్న ఈ అకౌంట్ ఒక్కసారిగా కనిపించకుండా పోయింది. దీనికి కారణం ఇటీవలే అన్వేష్ వ్యాఖ్యలు నేపధ్యంలో అతడిపై ఫిర్యాదుల వెల్లువలా పోలీసు స్టేషన్లలో నమోదయ్యాయి. దేశాన్ని దూషించాడంటూ ఫిర్యాదులు రావడంతో అది కాస్తా ఇన్ స్టాగ్రాం యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లారు. దీంతో అతడి అకౌంటుని క్లోజ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.
కాగా దేశాన్ని దూషించారనే ఆరోపణలతో నటి కరాటే కల్యాణి పలు ఆధారాలతో సహా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు అన్వేష్ పేజీలో మతవిద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తేలడంతో ఇన్ స్టాగ్రాం యాజమాన్యానికి తక్షణమే ఆ పేజీని తొలగించాలంటూ లేఖ రాసారు. దీనితో మరోసారి ఇన్ స్టాగ్రాం నా అన్వేషణ పేజీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఉల్లంఘనలు నిజమేనని నిర్థారించుకున్న తర్వాత ఆ పేజీని పూర్తిగా నిషేధించారు. దీనితో ఇప్పుడు అది కనిపించడంలేదు. విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే పర్యవసానం ఎలా వుంటుందోనన్న దానికి ఇదే ఉదాహరణ అని పోలీసులు వెల్లడించారు.
నేను చెప్పింది విను... వినిసావు అంటూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసాడు, ఇప్పుడేమో...
ఇదివరకు మీరు చెప్పింది బాగా అనిపించేది ఇప్పుడెందుకో నెగటివ్ అనిపిస్తుంది, అందుకే నేను మీ ఛానల్ అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసా అని ఓ యువతి వీడియో ద్వారా యూ ట్యూబర్ అన్వేష్తో అన్నది. ఆ మాటలు విన్న అన్వేష్... నాకు ఇన్స్టాగ్రాంలో 18 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ వున్నారు. వాళ్లంతా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అని తెలుసుకున్నా. నాకిప్పుడు మరో 20 వేల మంది పెరిగారు. నేనేమన్నా ఫాలో అవ్వమని చెప్పానా. వాళ్లని నా యూ ట్యూబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పానా. నాకేంటి? నాకు నచ్చిందే నేను చెప్తా. నీకు నచ్చితే చూడు లేపోతే ఫో.
నేను జ్ఞానిని. నేను మోనార్కుని. 128 దేశాలు తిరిగిన జ్ఞానిని. బ్రహ్మదేవుడికి ఎంత తెలుసో నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ తెలుసు. నాకు నచ్చిందే చెపుతా. నేను పట్టిన కుందేలుకి మూడే కాళ్లు. నేను చెప్పింది విను... వినిసావు అంటూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసాడు. చూడండి ఆ వీడియోను...