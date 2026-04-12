మా తండ్రి ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సీనియర్ రాజకీయ నేత నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనట్టు వస్తున్న వార్తలపై ఆయన కుమారుడు, ఏపీ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖామంత్రి, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నేత నాదెండ్ల మనోహర్ కార్యాలయం స్పందించింది. నాదెండ్ల భాస్కర రావు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని, ఆయన ఆరోగ్యం గురించి జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తమని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి నిరాధారమైన వార్తలను ప్రసారం చేయొద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.
నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు అస్వస్థతకు గురయ్యారని, హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేరినట్టు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వృద్దాప్య సమస్యలతో ఆయన ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారని, ప్రత్యేక వైద్య బృందం పర్యవేక్షిస్తోందని ప్రచారం జరిగింది. కొందరైతే ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని కూడా పోస్టులు పెట్టారు.
ఈ ప్రచారం విస్తృతం కావడంతో నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు కుమారుడు, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కార్యాలయం వెంటనే స్పందించింది. ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. భాస్కర రావు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని, ఆయన ఆరోగ్యంపై ప్రజలు, అభిమానులు ఆందోళన చెందవద్దని కోరింది. ఈ స్పష్టతతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నెలకొన్న ఊహాగానాలకు తెరపడినట్టు అయింది.