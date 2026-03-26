ఏపీలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదు : మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత లేదని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖామంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఎల్పీ నుంచి పీఎన్జీకి మారేవారిని ప్రోత్సహిస్తామని ఆయన తెలిపారు. దీపం పథకానికి ఇచ్చే సబ్సిడీని కూడా వర్తింపజేస్తామన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఎల్పీజీ కొరత అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వదంతులను నమ్మొద్దని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్కు ఎలాంటి కొరత లేదని, కొరత ఉందంటూ వచ్చిన వదంతులను నమ్మి ముందస్తుగా బుక్ చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 54 వేల అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు గానూ 12 వేల కేంద్రాల్లో ఇప్పటికే ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఇచ్చామని, మిగిలిన కేంద్రాల్లోనూ త్వరలోనే ఇస్తామన్నారు.
అలాగే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఎల్పీజీ, పీఎన్జీ, సీఎన్జీ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిందంటూ సాగుతున్న ప్రచారంపై ఆ రాష్ట్ర సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర వివరణ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో రాబోయే 60 రోజుల వరకు సరిపడా పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రజలు కంగారుపడి బంకుల వద్ద క్యూ కట్టాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా, వంట గ్యాస్ విషయంలో బుధవారం ఒక్కరోజే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 484 ట్రక్కుల సిలిండర్లను డెలివరీ చేశామని వివరించారు.