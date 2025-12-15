Naga Babu: భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను.. నాగబాబు క్లారిటీ
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. భవిష్యత్తులో తాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని, కేవలం పార్టీ సంస్థను బలోపేతం చేయడంపైనే దృష్టి పెడతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
2029లో నాగబాబు శ్రీకాకుళం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారనే ఊహాగానాల మధ్య ఈ స్పష్టత వచ్చింది. గత కొన్ని నెలలుగా ఆయన శ్రీకాకుళంలో తరచుగా పర్యటించడం ఈ పుకార్లకు ఆజ్యం పోసింది. ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గానికి కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
కూటమిలో ఎలాంటి గందరగోళం తలెత్తకుండా ఉండేందుకు, నాగబాబు తన వైఖరిని స్పష్టం చేసి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ఆశలను తోసిపుచ్చారు. ఎన్నికల రాజకీయాల నుండి తప్పుకోవడం గురించి నాగబాబు మాట్లాడటం ఇది మొదటిసారి కాదు.
2019లో, ఆయన నరసాపురం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్, టీడీపీ అభ్యర్థుల తర్వాత మూడవ స్థానంలో నిలిచారు. ఆ ఓటమి తర్వాత, ఆయన రాజకీయాల నుండి విరమణ ప్రకటించారు. అయితే, ఆ తర్వాత కూటమి సమీకరణాలు మారాయి.
2024 ఎన్నికలలో ఆయన్ను అనకాపల్లి పార్లమెంట్ స్థానానికి పరిశీలించారు. చివరి క్షణంలో, బీజేపీ ఆ స్థానాన్ని సీఎం రమేష్ కోసం పట్టుబట్టడంతో, నాగబాబు తప్పుకోవలసి వచ్చింది. ఈ త్యాగానికి ప్రతిఫలంగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత ఆయన్ను ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేశారు.
నాగబాబు తన ప్రస్తుత నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటారా లేదా అనేది చూడాలి. భవిష్యత్తులో ఆయన మండలి లేదా రాజ్యసభ స్థానం వంటి నామినేటెడ్ పదవులను కొనసాగించవచ్చు. పవన్ కళ్యాణ్ అధికార వ్యవస్థలో ఉన్నంత కాలం, నాగబాబు రాజకీయ పలుకుబడిని కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం కూడా చాలా ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. సుమారు ఏడాది క్రితం, నాగబాబును క్యాబినెట్లోకి తీసుకుంటామని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. అయితే, కుల సమీకరణాలు, ఆరోగ్య కారణాల వల్ల ఇది ఇప్పటివరకు కార్యరూపం దాల్చలేదు.
నాగబాబు కూడా క్యాబినెట్ బెర్త్ కోసం పట్టుబట్టలేదు. పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు గతంలో నిర్వహించిన పార్టీ బాధ్యతలను రామ్ తల్లూరికి అప్పగించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో, ఈ దశలో ఎన్నికల పోటీలకు దూరంగా ఉండటం నాగబాబుకు ఆచరణాత్మకమైన, ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయంగా కనిపిస్తోంది.