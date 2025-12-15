సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (10:10 IST)

Naga Babu: భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను.. నాగబాబు క్లారిటీ

Nagababu
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. భవిష్యత్తులో తాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని, కేవలం పార్టీ సంస్థను బలోపేతం చేయడంపైనే దృష్టి పెడతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
2029లో నాగబాబు శ్రీకాకుళం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారనే ఊహాగానాల మధ్య ఈ స్పష్టత వచ్చింది. గత కొన్ని నెలలుగా ఆయన శ్రీకాకుళంలో తరచుగా పర్యటించడం ఈ పుకార్లకు ఆజ్యం పోసింది. ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గానికి కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. 
 
కూటమిలో ఎలాంటి గందరగోళం తలెత్తకుండా ఉండేందుకు, నాగబాబు తన వైఖరిని స్పష్టం చేసి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ఆశలను తోసిపుచ్చారు. ఎన్నికల రాజకీయాల నుండి తప్పుకోవడం గురించి నాగబాబు మాట్లాడటం ఇది మొదటిసారి కాదు. 
 
2019లో, ఆయన నరసాపురం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్, టీడీపీ అభ్యర్థుల తర్వాత మూడవ స్థానంలో నిలిచారు. ఆ ఓటమి తర్వాత, ఆయన రాజకీయాల నుండి విరమణ ప్రకటించారు. అయితే, ఆ తర్వాత కూటమి సమీకరణాలు మారాయి.
 
2024 ఎన్నికలలో ఆయన్ను అనకాపల్లి పార్లమెంట్ స్థానానికి పరిశీలించారు. చివరి క్షణంలో, బీజేపీ ఆ స్థానాన్ని సీఎం రమేష్ కోసం పట్టుబట్టడంతో, నాగబాబు తప్పుకోవలసి వచ్చింది. ఈ త్యాగానికి ప్రతిఫలంగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత ఆయన్ను ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేశారు. 
 
నాగబాబు తన ప్రస్తుత నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటారా లేదా అనేది చూడాలి. భవిష్యత్తులో ఆయన మండలి లేదా రాజ్యసభ స్థానం వంటి నామినేటెడ్ పదవులను కొనసాగించవచ్చు. పవన్ కళ్యాణ్ అధికార వ్యవస్థలో ఉన్నంత కాలం, నాగబాబు రాజకీయ పలుకుబడిని కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. 
 
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం కూడా చాలా ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. సుమారు ఏడాది క్రితం, నాగబాబును క్యాబినెట్‌లోకి తీసుకుంటామని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. అయితే, కుల సమీకరణాలు, ఆరోగ్య కారణాల వల్ల ఇది ఇప్పటివరకు కార్యరూపం దాల్చలేదు. 
 
నాగబాబు కూడా క్యాబినెట్ బెర్త్ కోసం పట్టుబట్టలేదు. పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు గతంలో నిర్వహించిన పార్టీ బాధ్యతలను రామ్ తల్లూరికి అప్పగించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో, ఈ దశలో ఎన్నికల పోటీలకు దూరంగా ఉండటం నాగబాబుకు ఆచరణాత్మకమైన, ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయంగా కనిపిస్తోంది.

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్,నిధి అగర్వాల్ లపై మెలొడీ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి ప్రభాస్,నిధి అగర్వాల్ లపై మెలొడీ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్,నిధి అగర్వాల్ లపై చిత్రీకరించిన రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' అప్డేట్ వచ్చేసింది. మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్" నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' మెలొడీ సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్ ను ఈ నెల 17న సాయంత్రం 6.35 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. 'సహన సహన..' సాంగ్ లో ప్రభాస్ కలర్ ఫుల్ ట్రెడిషనల్ కాస్ట్యూమ్స్ తో ఆల్ట్రా స్టైలిష్ వైబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ సాంగ్ ను మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ తన కెరీర్ బెస్ట్ మెలొడీగా కంపోజ్ చేశారు.

Balakrishna: నన్ను చూసుకునే నాకు పొగరు, వ్యక్తిత్వమే విప్లవం, వృత్తి నా దైవం : నందమూరి బాలకృష్ణ

Balakrishna: నన్ను చూసుకునే నాకు పొగరు, వ్యక్తిత్వమే విప్లవం, వృత్తి నా దైవం : నందమూరి బాలకృష్ణనందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ మేకర్ బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు.

టాలీవుడ్‌కు దిష్టి తగిలింది... మన మధ్య ఐక్యత లేదు : తమన్ ఆవేదన

టాలీవుడ్‌కు దిష్టి తగిలింది... మన మధ్య ఐక్యత లేదు : తమన్ ఆవేదనతెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు దిష్టి తగిలిందని, అన్నికంటే ముఖ్యంగా మన మధ్య ఐక్యత లేదని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు థమన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ-2 చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఆ చిత్ర విజయోత్సవ వేడుకలను హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించారు.

సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌కు ప్రయత్నిస్తానన్న చిరంజీవి.. నో చెప్పిన ఆ దర్శకుడు..

సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌కు ప్రయత్నిస్తానన్న చిరంజీవి.. నో చెప్పిన ఆ దర్శకుడు..మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కొత్త చిత్రం కోసం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌ను ప్రయత్నించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, ఆ చిత్ర దర్శకుడు మాత్రం నో చెప్పారు. పైగా, తాను చెప్పిన లుక్‌లోనే కనిపించాలన్న కండిషన్ పెట్టారు. దీంతో చిరంజీవి ఆ దర్శకుడు మాటకు విలువ ఇచ్చి ఆయన చెప్పినట్టుగానే తన లుక్‌ను డిజైన్ చేసుకున్నారు.

యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 'దేఖ్ లేంగే సాలా...' (Video)

యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 'దేఖ్ లేంగే సాలా...' (Video)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా విడుదలకు ముందే సంచలనాలను నమోదు చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఓ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. 'దేఖ్ లేంగే సాలా' అంటూ సాగే ఈ పాట శనివారం విడుదల చేయగా, ఇపుడు అది యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ పాటను రిలీజ్ చేసిన కేవలం 15 గంటల్లోనే ఏకంగా 25 మిలియన్‌కు పైగా వ్యూస్ సాధించి, సరికొత్త రికార్డును సృష్టించే దిశగా దూసుకెళుతోంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్‍లో ట్రెండింగులో కొనసాగుతోంది. ఈ పాటను సంగీత ప్రియులు రిపీట్ మోడ్‌లో వింటున్నారు.

Watch More Videos

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్‌తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి.

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?ముందుగా స్టౌ మీద పాన్‌ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

నీలి రంగు శంఖులో ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలా..? మహిళలు శంఖు పువ్వు టీ తాగితే?

నీలి రంగు శంఖులో ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలా..? మహిళలు శంఖు పువ్వు టీ తాగితే?నీలి రంగు శంఖు పువ్వులో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. ఈ పువ్వును ఆయుర్వేదం, యునాని వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు. పలు శతాబ్ధాలుగా సంప్రదాయ వైద్య పద్ధతుల్లో దీనిని వాడుతున్నారు. అలాంటి శంఖు పువ్వు టీతో ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగివున్నాయో తెలుసుకుందాం. నీలి రంగు శంఖు పువ్వు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. బ్రెయిన్‌కు టానిక్‌గా పనిచేస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. మెదడును చురుకుగా వుంచుతుంది. యాంటీ ఆక్సిటీని, నరాల బలహీనతను దూరం చేసుకోవాలంటే నీలి శంఖు పుష్పాలతో తయారు చేసే టీని సేవించడం మంచిది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com