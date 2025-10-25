నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగానికి ఇరువైపులా నాగుపాములు (video)
నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం జరిగింది. రెండు నాగుపాములు నెల్లూరులో శివలింగం వద్ద కనిపించాయి. శివ లింగానికి ఇరువైపులా నాగులు కనిపించాయి. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. మనుబోలు చెర్లోపల్లి రైల్వే గేట్ సమీపాన ఉన్న విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో ఈ ఉదయం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ఆ సమయంలో రెండు నాగుపాములు గుడి ప్రాంగణంలోని శివలింగంపైకి చేరుకొని పడగవిప్పి నిల్చున్నాయి. ఇది జరగడం కొత్త కాదని గతంలోనూ ఇలా నాగుపాములు శివలింగం వద్ద కనిపించాయని పూజారులు చెప్తున్నారు. అంతా శివ మహిమ అని భక్తులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.