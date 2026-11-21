టీడీపీ అందిస్తున్న మద్దతు.. జనసేనకు రాజకీయ ప్రాణవాయువు లాంటిది- నాగబాబు
జనసేన నాయకుడు నాగబాబు, గత ఎన్నికల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ అంతమైపోయిందని వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా కొత్త రాజకీయ చర్చకు తెరలేపారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీని ఒక ప్రత్యర్థిగా ఎందుకు పరిగణించాలని ఆయన ప్రశ్నించారు.
దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు యనమల నాగార్జున యాదవ్ ఎక్స్ వేదికగా ఘాటుగా స్పందించారు. మెగా కుటుంబం స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీల చరిత్రను గుర్తు చేస్తూ, వాటి ఎన్నికల పనితీరుపై ఎద్దేవా చేశారు.
ప్రజారాజ్యం పార్టీ మొదటి ఎన్నికల తర్వాత నిలబడలేకపోయిందని, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లో విలీనమైందని నాగార్జున యాదవ్ పేర్కొన్నారు. అలాగే, ప్రస్తుతం జనసేన పార్టీ టీడీపీ మద్దతుతోనే కొనసాగుతోందని ఆరోపిస్తూ, ఆ పార్టీకి ఉన్న రాజకీయ బలంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
నారా లోకేష్ పాత్రను ఉద్దేశించి, టీడీపీ అందిస్తున్న మద్దతును జనసేనకు రాజకీయ ప్రాణవాయువు అని ఆయన వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. తన విమర్శలను ముగిస్తూ, మెగా కుటుంబానికి సంబంధించిన మూడు పార్టీలలో ఇప్పటికే రెండు చరిత్రలో కలిసిపోయాయని, మూడవది టీడీపీపై ఆధారపడి ఉందని నాగార్జున యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ పరిణామాలు జనసేన, వైఎస్సార్సీపీల మధ్య కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఘర్షణను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, జనసేనకు ఉన్న స్వతంత్ర రాజకీయ గుర్తింపుపై మరోసారి చర్చ మొదలయ్యేలా చేశాయి.