Nagababu: రామాయణంపై ప్రకాష్ రాజ్ కామెంట్లు.. నాగబాబు ఏమన్నారంటే?
ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీరాముడు, రామాయణంపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. ఆ వ్యాఖ్యలపై నలుమూలల నుండి విమర్శల వర్షం కురుస్తున్న తరుణంలో, మెగా బ్రదర్ నాగబాబు కూడా తన స్పందనను తెలియజేశారు.
ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, నాగబాబు సోషల్ మీడియాలో ప్రకాష్ రాజ్ పేరును ఎక్కడా ప్రస్తావించకుండానే, ఆయనకు చాలా ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. నాగబాబు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.
శ్రీరాముడు కేవలం ఒక దైవం మాత్రమే కాదు, ఆయన ధర్మానికి సాక్షాత్తు స్వరూపం, సత్యానికి, న్యాయానికి నిత్యజ్యోతి. ఆయనను అవమానించడం లేదా కించపరచడం అనేది ధైర్యంతో కూడిన చర్య కాదు. అది కేవలం అహంకారం, పతనంతో కూడిన అజ్ఞానం మాత్రమే.
రాముడిని ఎవరైతే అపహాస్యం చేస్తారో, వారు ఆయనకు ఎటువంటి హానీ కలిగించలేరు. వారు తమకు తామే హాని చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ధర్మం అనేది నాశనం లేనిది, దాని రక్షకులు అజేయులు. ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా నిలిచిన వారిని చరిత్రే స్వయంగా అణచివేసింది. రాముడిపై విషం చిమ్మేవారికి కూడా అదే గతి పడుతుంది.
ఆయన నామం ఒక కవచం, ఆయన గాథ ఒక ఖడ్గం, ఆయన ఉనికి మన నాగరికతకు ఒక అచంచలమైన దుర్గం. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, నాగబాబు, ప్రకాష్ రాజ్ గతంలో తాము నాస్తికులమని ప్రకటించుకున్నారు.