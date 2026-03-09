రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న మెగా బ్రదర్ నాగబాబు?
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబుకు అదృష్టం కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. నాగబాబును కొన్ని రోజుల క్రితం ఎమ్మెల్సీగా నియమించారు. ఆయనను జనసేన కోటా నుంచి రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారని పుకార్లు వచ్చాయి. ఈ పుకారుపై తాజా సమాచారం ఏమిటంటే నాగబాబు ఇప్పుడు రాజ్యసభకు వెళతారు.
జూన్, 2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజ్యసభ సీట్లు ఖాళీ అవుతాయి. అందువల్ల, జనసేనకు ఒక రాజ్యసభ సీటు లభిస్తుంది. నాగబాబు జనసేన శిబిరం నుండి అభ్యర్థి అవుతారని ఏపీ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
రాజ్యసభకు నామినేట్ అయిన తర్వాత నాగబాబుకు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించాలని రాజకీయ వర్గాలు ఇప్పటికే చర్చించుకుంటున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నందున, కేంద్రంలో జనసేన ఉనికిని నాగబాబు ప్రతిబింబిస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అలా జరిగితే, నాగబాబు గతంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన తన అన్నయ్య చిరంజీవి అడుగుజాడలను అనుసరిస్తారు. జాతీయ రాజకీయాల్లో నాగబాబు ప్రవేశం అంటే జనసేనకు ఒక పెద్ద ముందడుగు అవుతుంది. తద్వారా కొణిదెల కుటుంబం రాజకీయ ప్రాబల్యాన్ని పెంచుతుందని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.