నమో అంటే నరేంద్ర మోదీ మాత్రమే కాదు.. చంద్రబాబు నాయుడు కూడా: నారా లోకేష్
నమో అంటే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాత్రమే కాదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కాంబో అని ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమల మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. బుధవారం ఢిల్లీలో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన లోకేష్, పరిశ్రమలు ఏపీని ఎంచుకోవడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని అన్నారు.
చంద్రబాబు నాయుడి వేగవంతమైన ప్రక్రియ, పర్యావరణ వ్యవస్థతో పాటు మంచి సంబంధాలను కొనసాగించడం వల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలను ఆకర్షిస్తోందని నారా లోకేష్ వివరించారు. పెట్టుబడులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను సృష్టించడం చాలా కీలకమని, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్ వంటి కంపెనీలు ఏపీని ఎంచుకున్నాయని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.
ఐటీ, తయారీ, సేవలు, పర్యాటక రంగాలు కూడా కీలకమైనవి. ఈ విషయంలో లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగాలని చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. చాలా రాష్ట్రాల్లో డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఉంది. వికాసిత్ భారత్ దార్శనికత ప్రకారం తాము ముందుకు సాగుతున్నాం. 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
నవంబర్ 14-15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సమావేశం జరుగుతోంది. ఇది ప్రభుత్వానికి, విధాన రూపకర్తలకు, పెట్టుబడిదారులకు ఒక అవకాశమని నారా లోకేష్ తెలిపారు. ఈ పెట్టుబడులు 7.5 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తాయని వివరించారు.