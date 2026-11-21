పరివర్తన రాజనీతి పార్టీకి ప్రధాన కార్యదర్శిగా నందమూరి కోడలు అలేఖ్య
మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ (పీఆర్పీ)ని ప్రారంభించి, తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం ఆయన పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్లేందుకు, బలమైన పునాదిని నిర్మించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో, పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో దివంగత నందమూరి తారకరత్న భార్య లేఖ్య పాల్గొనడం చర్చనీయాంశమైంది.
Nandamuri Alekhya
ఆమె ఈ పార్టీలో కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారా అనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. వాస్తవానికి, లేఖ్య విజయసాయి రెడ్డికి మేనకోడలు అవుతారు (ఆయన భార్య సోదరి కుమార్తె). తారకరత్న అకాల మరణం తర్వాత, విజయసాయి రెడ్డి లేఖ్య పట్ల ఎంతో ఆప్యాయతతో, అండగా నిలిచారు. అందుకే, ఆయన ప్రారంభించిన ఈ కొత్త రాజకీయ ప్రయాణంలో ఆమె క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తారనే చర్చ జోరుగా సాగింది.
తాజాగా, తన మేనకోడలు నందమూరి లేఖ్య పరివర్తన రాజనీతి పార్టీకి ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తారని విజయసాయి రెడ్డి స్వయంగా ధృవీకరించారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయన చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, "పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ అధికారికంగా నమోదు చేయబడింది. ఇది రాజ్యాంగానికి, చట్టాలకు, అన్ని నిబంధనలకు లోబడి పనిచేయడానికి కట్టుబడి ఉంది. భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) రికార్డుల ప్రకారం.. నేను (వేనుంబాక విజయసాయి రెడ్డి) పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, నందమూరి లేఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శిగా, దక్షిణామూర్తి కోశాధికారిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాము..." అని ప్రకటించారు.
దీనిని బట్టి, విజయసాయి రెడ్డి నాయకత్వంలోని ఈ పార్టీలో లేఖ్య ఒక కీలక సభ్యురాలిగా ఉండబోతున్నారని స్పష్టమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పటికే ఉన్న సవాళ్ల మధ్య, ఈ కొత్త రాజకీయ ప్రస్థానం ఎంతవరకు విజయం సాధిస్తుందో కాలమే నిర్ణయించాలి.