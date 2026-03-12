రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడతాను.. కానీ ఏ పార్టీలో చేరాలనేది డిసైడ్ కాలేదు.. అలేఖ్య
దివంగత నందమూరి తారకరత్న భార్య అలేఖ్య రెడ్డి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. స్వయంగా రాజకీయ నేపథ్యం నుండి వచ్చిన ఆమె రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఆసక్తి చూపడం ఆశ్చర్యం కలిగించదు. ఆమె మాజీ వైకాపా నాయకుడు విజయసాయి రెడ్డి మేనకోడలు. అలేఖ్య సాయి రెడ్డి భార్య సోదరి కుమార్తె.
ఇందులో పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే, తాను రాజకీయాల్లో రావడం ఖాయమని.. అయితే ఇంకా ఏ పార్టీలో చేరాలనేదానిని నిర్ణయించలేదనేదే అలేఖ్య చేసిన ప్రకటన. నందమూరి కుటుంబానికి కోడలు కావడంతో, ఆమె టీడీపీలో చేరుతుందని ఎవరైనా ఊహించవచ్చు. ఆమె రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నందున, ఇది ఒక వ్యూహాత్మక చర్య అయ్యేది. ఇది ఆమె రాజకీయ జీవితంలో వృద్ధికి కూడా హామీ ఇచ్చేది.
కానీ తగిన పార్టీ కోసం వెతుకులాట గురించి అలేఖ్య రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైనాయి. టీడీపీని ఆమె ఎంచుకోకపోతే.. ఆమె వైకాపాలో చేరే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. దీని అర్థం అలేఖ్య మరొక లక్ష్మీ పార్వతిలా మారే అవకాశం వుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. కానీ అలేఖ్య రెడ్డికి బీజేపీలో చేరడానికి మరొక అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇది విజయసాయి రెడ్డి తదుపరి చర్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది.