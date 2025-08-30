జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయ అరంగేట్రం.. నందమూరి సుహాసిని ఏం చెప్పారు?
నందమూరి సుహాసిని భవిష్యత్తులో తన రాజకీయ ప్రవేశం గురించి ఆసక్తికరమైన ప్రకటన చేశారు. ఎన్టీఆర్ జూనియర్ రాజకీయాల్లోకి వస్తాడని చాలా కాలంగా పుకార్లు వస్తున్నాయి. కొందరు ఆయన నటనను వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వస్తాడని కూడా అనుకున్నారు. అయితే, తన సోదరుడు ప్రస్తుతం సినిమాలపై దృష్టి సారించాడని సుహాసిని స్పష్టం చేశారు. కానీ ఎన్టీఆర్ కాకుండా ఆమె రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశాన్ని ఆమె ఖండించలేదు. ఈ కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించింది.
ఇప్పటివరకు, ఎన్టీఆర్ జూనియర్ రాజకీయ అంశంపై మౌనంగా ఉన్నారు. రాజకీయాల్లోకి రావడం ఆయనకు కఠినమైన నిర్ణయం. ఎందుకంటే తన సొంత కుటుంబంతో, ముఖ్యంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ వారసుడిగా ఇప్పుడు అంచనా వేయబడుతున్న నారా లోకేష్తో పోటీ పడటం సరికాదని టాక్ వస్తోంది.
ఎన్టీఆర్ జూనియర్ చివరికి ఆ అడుగు వేస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలమైన రాజకీయ ఇమేజ్ను నిర్మించుకుని, ప్రజల మద్దతు సంపాదించిన తన తండ్రి తరపు బంధువును ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్టార్ పవర్ను కాదనలేనిది అయినప్పటికీ, నారా లోకేష్ పెరుగుతున్న రాజకీయ ప్రభావంతో ఇది సరితూగుతుందా అని విశ్లేషకులు అనుమానిస్తున్నారు.