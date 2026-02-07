ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు.. ఇంజన్ నుండి పొగ రావడంతో..?
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నందిగామ సమీపంలో ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగడంతో కొద్దిసేపు తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఈ బస్సులో 39 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. కంచికచర్ల మండలంలోని కేసర టోల్ గేట్ సమీపంలో బస్సు వెనుక భాగంలోని ఇంజన్ నుండి పొగ రావడం ప్రారంభమైంది.
ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన డ్రైవర్ వెంటనే వాహనాన్ని ఆపి ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేశాడు. మంటలు వేగంగా వ్యాపించి, బస్సును పూర్తిగా చుట్టుముట్టక ముందే ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. ఈ ఘటన కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది.