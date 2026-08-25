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  4. Nara Lokesh’s Sarcastic Reply to Chennais Parandur Airport Drama
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (11:33 IST)

చెన్నై కోసం చంద్రబాబు శ్రీసిటీలో కొత్త విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తే? నారా లోకేష్ సెటైర్

nara lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (11:33 IST)
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తమిళనాడులోని పరందూర్ విమానాశ్రయ వివాదం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పాకింది. దీనిపై ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. పరందూర్‌లో ప్రతిపాదిత గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. వ్యవసాయ భూములు, చిత్తడి నేలల వినియోగం, ప్రజల స్థానభ్రంశంపై ఆందోళనలతో ఈ ప్రాజెక్టుకు రైతులు, స్థానికుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. 
 
ప్రస్తుత విమానాశ్రయ ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ భూమి ఉన్నప్పటికీ, తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రదేశం కోసం అన్వేషిస్తూనే, చెన్నైలోని ప్రస్తుత విమానాశ్రయాన్ని ఐదవ టెర్మినల్‌తో విస్తరించాలని కూడా యోచిస్తోంది.
 
కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన స్పందన సోషల్ మీడియా దృష్టిని నిజంగా ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉన్న శ్రీ సిటీని చెన్నై రెండవ విమానాశ్రయంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని, ఏపీ అలా ఆదుకోవచ్చని చమత్కరించడం ప్రారంభించారు.
 
ఒక పోస్ట్‌లో, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి అధికారంలోకి వచ్చి, చెన్నై ప్రయాణికుల కోసం శ్రీ సిటీలో కొత్త విమానాశ్రయం నిర్మిస్తే, ఆయనే అత్యంత అదృష్టవంతుడు అవుతారని కూడా చమత్కరించారు.
 దీనిపై నారా లోకేష్ స్పందిస్తూ.. అమరావతి, పోలవరం, 3 ఆర్థిక ప్రాంతాల మధ్య, ఏపీలో చేయాల్సిన అభివృద్ధి ఇప్పటికే చాలా ఉంది. ఇది తాము చేయాల్సిన పనుల జాబితాలో లేదు. గౌరవపూర్వకంగా, దీనిని వదులుకుంటున్నామని సమాధానం ఇచ్చారు. 
 
దీనిలోని సందేశం చాలా స్పష్టం.. అమరావతి, పోలవరం నుండి రాష్ట్రంలోని మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాల వరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఇప్పటికే తనదైన భారీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక ఉంది. విమానాశ్రయ సమస్యను చెన్నై అవుట్‌సోర్స్ చేస్తుందని అది ఏమాత్రం వేచి చూడటం లేదని తెలుస్తోంది. 
 
ఈ జోక్ వెనుక మరో ఆసక్తికరమైన విషయం కూడా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటికే తన సొంత విమానయాన నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరిస్తోంది. నెల్లూరు జిల్లాలోని దగదర్తిలో ప్రతిపాదిత గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం అభివృద్ధి దశలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం రాష్ట్రం ప్రస్తుతం పీపీపీ మార్గాన్ని అనుసరిస్తోంది. ఈ విమానాశ్రయం నెల్లూరు, శ్రీ సిటీ చుట్టూ పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక వ్యవస్థకు సేవలు అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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