ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు.. కార్యకర్తలకు చంద్రబాబు పిలుపు
తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భాగంగా మిగిలి ఉన్న రెండు దశల్లోనూ మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేయాలని పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. మొదటి దశలో కూటమి అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించినప్పటికీ, ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదని ఆయన హెచ్చరించారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ ఫలితాలు, రాబోయే రెండు, మూడు దశల ఎన్నికల సన్నద్ధతపై ఆయన పార్టీ ముఖ్య నాయకులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గురువారం జరిగిన మొదటి దశ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన అభ్యర్థులను నారా లోకేష్ అభినందించారు. కూటమి విజయ పరంపర కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
2024 ఎన్నికల్లో లభించిన విజయోత్సాహం, ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కొనసాగుతోంది. మొదటి దశలో కూటమి మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు గొప్ప విజయాన్ని అందుకున్నారు. రాబోయే రెండు, మూడు దశల్లో కూడా కూటమి అభ్యర్థులే విజయం సాధించాలని ఆయన అన్నారు.
ఎన్నిక ఏదైనా సరే చిన్నదైనా, పెద్దదైనా ప్రతి ఎన్నికను చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలని లోకేష్ పార్టీ నాయకులకు సూచించారు. ఓటింగ్ శాతం పెరిగితే, మన విజయ అంతరం (మెజారిటీ) కూడా పెరుగుతుంది. పట్టణ ఎన్నికలు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల కంటే ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మనం మరింత కష్టపడి పనిచేయాలని ఆయన చెప్పారు. అలాగే, జనసేన, బీజేపీ కార్యకర్తలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలని టీడీపీ నాయకులను కోరారు.
పార్టీ అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారని లోకేష్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఎన్నికలు లేని నియోజకవర్గాల నాయకులు, ఎన్నికలు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లోని నాయకులకు మద్దతుగా నిలవాలి. ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే పార్టీ దృష్టికి తీసుకురావాలి. మనం బలహీనంగా ఉన్న చోట గెలవాలి, ఇప్పటికే బలంగా ఉన్న చోట మెజారిటీని మరింత పెంచుకోవాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు.
వరుస ఓటములతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర నిరాశలో కూరుకుపోయిందని నారా లోకేష్ వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఆ పార్టీ నాయకులు హింసకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.