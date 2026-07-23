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  4. Nara Lokesh Backs PM Modi’s Move on Fast-Track Courts for Paper Leak Cases
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (19:14 IST)

ప్రధాని నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్

Nara lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (19:14 IST)
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ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ కేసుల విచారణను వేగవంతం చేసేందుకు ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిర్ణయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ గురువారం స్వాగతించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పరిరక్షించే దిశగా ఇది ఒక కీలకమైన అడుగు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
యువత ఆశయాలకు భంగం కలిగించే పనులకు పాల్పడేవారు చట్టం ప్రకారం కఠిన శిక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందనే బలమైన సందేశాన్ని ఈ నిర్ణయం ఇస్తుందని లోకేష్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 
 
విద్యార్థులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఇటువంటి కేసుల్లో న్యాయం, జవాబుదారీతనం, కఠిన చర్యలు అత్యవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యా వ్యవస్థ పవిత్రతను కాపాడేందుకు సమిష్టి కృషి అవసరమని పునరుద్ఘాటించారు. బలమైన దేశ నిర్మాణంలో భాగంగా చర్చల ద్వారా నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో తమ గళాన్ని వినిపించడం కొనసాగించాలని విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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