మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్.. అందుబాటులోకి 943 విభిన్న సేవలు.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో, మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సేవలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే వాల్మీకి పార్థసారథి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా 943 విభిన్న సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, దీనిని 14 మిలియన్ల మంది ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వినియోగదారు-స్నేహపూర్వకతను పెంచడానికి కృత్రిమ మేధస్సును ఏకీకృతం చేశామని, వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనలు, తక్షణ రసీదు జారీతో సహా ప్రభుత్వం మరింత ఆధునీకరణను ప్లాన్ చేస్తోందని మంత్రి హైలైట్ చేశారు. క్షేత్రస్థాయి అభిప్రాయాల ఆధారంగా సేవా బట్వాడా మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం త్వరలో మనమిత్ర 2.0ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోందని లోకేష్ వెల్లడించారు.
మరో సమావేశంలో అమలాపురం ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయం తర్వాత ఈ రంగం రెండవ అతిపెద్ద రంగం అని, సంక్షేమ పథకాలు చేనేత కార్మికులకు మద్దతుగా కొనసాగుతున్నాయని మంత్రి సవిత ప్రతిస్పందించారు.
గత పథకాలను రద్దు చేసి, పొదుపు నిధుల కేటాయింపులను నిలిపివేసినందుకు ఆమె వైకాపా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం, 50 ఏళ్లు పైబడిన 93,000 మందికి పైగా చేనేత కార్మికులు రూ. 4,000 పెన్షన్ పొందుతున్నారు. ఆర్థిక భారాలను తగ్గించడానికి వడ్డీతో కూడిన రుణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఏప్రిల్ నుండి పవర్ లూమ్లు, చేనేతలకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.