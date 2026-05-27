2029 ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు.. నారా లోకేష్ (video)
రాజకీయాల్లో మహిళలకు మరింత ప్రాతినిధ్యం కల్పించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కిచెబుతూ, 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని నారా లోకేష్ ప్రతిపాదించారు. మహానాడులో ప్రసంగిస్తూ, భారత రాజకీయాల రాబోయే దశ మహిళల నాయకత్వంతోనే రూపుదిద్దుకుంటుందని తాను బలంగా విశ్వసిస్తున్నట్లు లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఒక చారిత్రాత్మక అడుగు వేసినప్పటికీ, పార్లమెంటులో ఆ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడంలో అనేక ప్రతిపక్ష పార్టీలు విఫలమయ్యాయని ఆయన ప్రస్తావించారు. మహిళలు కేవలం సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులుగా మాత్రమే మిగిలిపోకూడదని, నిర్ణయాధికారులుగా ఎదగాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే మహిళా సాధికారత అంశాన్ని ప్రస్తావించే రాజకీయ పార్టీలను విమర్శిస్తూ, టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచే మహిళల ఆశయాలకు నిరంతరం అండగా నిలిచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారత రాజకీయ చర్చల్లో మహిళలు పోషించాల్సిన పాత్ర ఎంతో కీలకం. మనం ముందుండి నడిపించాలని నారా లోకేష్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలో, 2029 ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయించాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. ఈ నిర్ణయం కేవలం ఒక నినాదం మాత్రమే కాదని, భవిష్యత్తు పట్ల తమకున్న నిబద్ధతకు నిదర్శనమని లోకేష్ తెలిపారు.
దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మరింత మంది మహిళా నాయకులను, విధాన నిర్ణేతలను, శాసనకర్తలను తీర్చిదిద్దడమేనని.. పార్టీ భవిష్యత్తును మహిళలు పురుషులతో భుజం భుజం కలిపి తీర్చిదిద్దేలా చూడటమేనని ఆయన వివరించారు.
— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) May 27, 2026
మాది ఫైటర్ జెట్స్ – మీది ఫ్యాక్షన్
మాది కియా కార్ల పరిశ్రమ – మీది కిడ్నాప్ల సంస్కృతి
"బోత్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ బ్రదర్!" : ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ https://t.co/inC7bNsddU pic.twitter.com/fhRqaKu6PK
