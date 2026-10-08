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  4. Nara Lokesh Calls For Joint Drive To Make AP Drug-Free
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (09:52 IST)

మాదకద్రవ్య రహిత రాష్ట్రంగా ఏపీ.. డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (09:52 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను మాదకద్రవ్య రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు, నివారణ, అవగాహన, అమలుపై మరింత దృష్టి సారించి, ఎన్నికైన ప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయంతో కృషి చేయాలని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. ఉండవల్లిలో హోం మంత్రి వంగాలపూడి అనిత అధ్యక్షతన జరిగిన మాదకద్రవ్యాల నివారణ మంత్రుల బృందం సమావేశంలో లోకేష్ మాట్లాడుతూ, మాదకద్రవ్యాల దుష్ప్రభావాల గురించి విద్యార్థులలో అవగాహన కల్పించేందుకు అన్ని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఈగిల్ క్లబ్‌లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. 
 
మాదకద్రవ్యాల ప్రమాదాల గురించి గిరిజన వర్గాలకు అవగాహన కల్పించేందుకు, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఆపరేషన్ చైతన్య, ఆపరేషన్ సేఫ్ క్యాంపస్ జోన్ వంటి కార్యక్రమాలను విస్తరించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. యువతను చేరుకుని, వారిలో చైతన్యం కలిగించేందుకు డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో ప్రచారాన్ని మరింత విస్తృతంగా అమలు చేయాలని కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 
 
మాదకద్రవ్యాలు, గంజాయి చాక్లెట్ల వంటి ఉత్పత్తుల రవాణాను నిరోధించడానికి ఒక నియంత్రణ చట్రం అవసరమని లోకేష్ తెలిపారు. ఈ విషయంపై అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను కోరారు. మాదకద్రవ్యాల అవగాహన కార్యక్రమాలను రూపొందించడానికి విద్యాశాఖ నిర్వహించే క్లస్టర్-స్థాయి సమావేశాలలో ఈగిల్ అధికారులను భాగస్వాములను చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. 
 
విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలల్లోని విద్యార్థులతో నెలవారీ టౌన్-హాల్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే బాధ్యతలను ఉత్సాహవంతులైన ఉపాధ్యాయులకు అప్పగిస్తామని తెలిపారు. ఈగిల్ అధికారులు తమ ప్రయత్నాలను కేంద్రం నషా ముక్త్ భారత్ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా మార్చుకోవాలి. సింథటిక్ డ్రగ్స్‌ను ఎదుర్కోవడంలో పంజాబ్ పోలీసుల విధానాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడానికి విశాఖపట్నంలో మాదకద్రవ్యాల నివారణపై దక్షిణ రాష్ట్రాల సదస్సును నిర్వహించాలని లోకేష్ ప్రతిపాదించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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