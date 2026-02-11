Nara Lokesh: రూ.1,198 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేసిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించేలా, మంత్రి నారా లోకేష్ 2024 నుండి 25 విద్యా సంవత్సరానికి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ట్యూషన్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకం కింద మొత్తం రూ.1,198 కోట్లను క్లియర్ చేసింది. ఈ నిర్ణయం తమ ఫీజుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న బిసి, ఇడబ్ల్యుఎస్, మైనారిటీ వర్గాల విద్యార్థులకు చాలా అవసరమైన మద్దతును అందిస్తుంది.
బీసీ విద్యార్థులకు రూ.477 కోట్లు, రూ. 258 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ. 735 కోట్లు వచ్చాయి. ఈబీసీ, ఓసీ వర్గాలతో సహా ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులకు రూ.365 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ క్రమంలో మైనారిటీ విద్యార్థులకు రూ. 99 కోట్లు లభించాయి.
ఈ చర్యతో, వేలాది కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిల కారణంగా చాలా మంది విద్యార్థులు తమ విద్యను కొనసాగించడం గురించి ఆందోళన చెందారు. నారా లోకేష్ ఈ సమస్యను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బకాయిలను త్వరగా క్లియర్ చేయాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.
ఫీజు బకాయిలను దశలవారీగా క్లియర్ చేస్తామని ప్రభుత్వం గతంలో హామీ ఇచ్చింది. చెల్లింపులు పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు కళాశాలలు విద్యార్థులపై ఒత్తిడి చేయకూడదని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఆర్థికంగా బలహీన నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ బకాయిలను క్లియర్ చేయడం ద్వారా, విద్యార్థుల సంక్షేమం ప్రాధాన్యతగా కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వం సానుకూల సందేశాన్ని పంపింది.
చాలా కుటుంబాలకు, ఇది కేవలం ఆర్థిక నిర్ణయం మాత్రమే కాదు. వారి పిల్లల భవిష్యత్తుకు పెద్ద మద్దతు. చెల్లింపులు సకాలంలో కొనసాగితే, విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా తమ చదువులపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.