బుల్లెట్ బండెక్కిన నారా లోకేష్.. ఏపీకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వస్తుందా? (video)
ఏపీకి ఎవరు రాబోతున్నారో ఊహించండి.. అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ వేదికగా చేసిన పోస్ట్ గురువారం ప్రజల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒక దిగ్గజ వాహన సంస్థ అయిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి అడుగుపెడుతోందని ఆయన తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ఒక ఏఐ వీడియోలో, ఆయన స్వయంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నడుపుతున్నట్లు కూడా కనిపించారు. లోకేష్ పోస్ట్కు స్పందిస్తూ, ఒక నెటిజన్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎంతో గర్వించదగ్గ సందర్భమని వ్యాఖ్యానించారు. తన కొత్త తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఏపీని ఎంచుకోవడం అనేది పారిశ్రామిక వృద్ధికి, ఉద్యోగ కల్పనకు, ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక గొప్ప ఊపునిస్తుంది.
ఈ పెట్టుబడి యువతకు అద్భుతమైన అవకాశాలను సృష్టించడమే కాకుండా, భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ కేంద్రంగా ఏపీ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేస్తుంది.