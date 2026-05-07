గురువారం, 7 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 7 మే 2026 (14:14 IST)

బుల్లెట్ బండెక్కిన నారా లోకేష్.. ఏపీకి రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ వస్తుందా? (video)

Nara Lokesh
ఏపీకి ఎవరు రాబోతున్నారో ఊహించండి.. అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్  వేదికగా చేసిన పోస్ట్ గురువారం ప్రజల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒక దిగ్గజ వాహన సంస్థ అయిన రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అడుగుపెడుతోందని ఆయన తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. 
 
ఒక ఏఐ వీడియోలో, ఆయన స్వయంగా రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నడుపుతున్నట్లు కూడా కనిపించారు. లోకేష్ పోస్ట్‌కు స్పందిస్తూ, ఒక నెటిజన్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఎంతో గర్వించదగ్గ సందర్భమని వ్యాఖ్యానించారు. తన కొత్త తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఏపీని ఎంచుకోవడం అనేది పారిశ్రామిక వృద్ధికి, ఉద్యోగ కల్పనకు, ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక గొప్ప ఊపునిస్తుంది. 
 
ఈ పెట్టుబడి యువతకు అద్భుతమైన అవకాశాలను సృష్టించడమే కాకుండా, భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ కేంద్రంగా ఏపీ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేస్తుంది.

MS Raju: అగధ టీజర్‌లో చూపించని ఎన్నో అంశాలు సినిమాలో వుంటాయి : ఎం.ఎస్. రాజు

MS Raju: అగధ టీజర్‌లో చూపించని ఎన్నో అంశాలు సినిమాలో వుంటాయి : ఎం.ఎస్. రాజుఎం. ఎస్. రాజు రచన, దర్శకత్వం లో శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు 'అగధ' చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషలలో ఏకకాలంలో భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్, సిజ్జు , రోషన్, శ్రేయరాణి రెడ్డి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. తాజాగా గురువారం నాడు ఈ మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Ramcharan: పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయి గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించిన బుచ్చి బాబు సానా

Ramcharan: పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయి గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించిన బుచ్చి బాబు సానాచిత్ర నిర్మాతలు తమ అధికారిక 'X' (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ, పెద్ది ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. జూన్ 3, 2026 నుండి భారీ ప్రీమియర్లకు అంతా సిద్ధమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలవుతుంది. గెట్ రెడీ ఫర్ పెద్ది అని ప్రకటించారు. వారం రోజుల క్రితమే, ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరించిన ప్రముఖ కెమెరామెన్ రత్నవేలు, సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిందని ప్రకటించారు.

Dethadi: ఆశిష్ హీరోగా కల్చరల్ డ్రామా దేత్తడి సెకండ్ షూటింగ్ ప్రారంభం

Dethadi: ఆశిష్ హీరోగా కల్చరల్ డ్రామా దేత్తడి సెకండ్ షూటింగ్ ప్రారంభంరౌడీ బాయ్స్, లవ్ మీ సినిమాలలో నటించిన ఆశిష్ హీరోగా, సక్సెస్‌ఫుల్ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్ తమ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'దేత్తడి'. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తో దర్శకుడిగా ఆదిత్య రావు గంగసాని పరిచయం అవుతున్నారు. హైదరాబాద్ కల్చర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో కొత్త స్టోరీని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు.

Spirit : ప్రభాస్ చిత్రం స్పిరిట్ వాయిదా పడదంటూ స్టేట్ మెంట్

Spirit : ప్రభాస్ చిత్రం స్పిరిట్ వాయిదా పడదంటూ స్టేట్ మెంట్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం షూటింగ్ వాయిదా పుడుతూంది, మధ్యలో కల్కి 2, షౌజీ సినిమాల షూటింగ్ లో వున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే షౌజీ సినిమా చిత్రీకరణలో జరిగిన అపశ్రుతి వల్ల షూటింగ్ ఒకరోజు వాయిదా పడింది. దానితో స్పిరిట్ చిత్రం కూడా వాయిదా పడుతుందంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దానికి సమాధానంగా చిత్ర టీమ్ నేను ఓ నోట్ విడుదల చేసింది.

పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి

పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డిపుష్ప 2 సినిమా విడుదలకు ముందు సికింద్రాబాద్ సంథ్య థియేటర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో తీవ్రంగా గాయపడి కోమాలోకి వెళ్ళిన బాలుడు శ్రీతేజ్ ను పలు విధాలుగా ఆసుపత్రిలో అల్లు అర్జున్ టీమ్ చికిత్స చేయిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమధ్యే ఒకసారి అరవింద్, అర్జున్ బాలుడి ఇంటికి వెళ్ళి తండ్రిని పరామర్శించారు. తాజాగా అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి బుధవారం తొమ్మిదేళ్ల శ్రీతేజ్ మరియు అతని కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. 2024 డిసెంబర్ 4న జరిగిన తొక్కిసలాటలో అతని తల్లి రేవతి మరణించగా, అతనికి తీవ్రమైన బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయింది.

