Nara Lokesh: మంగళగిరిలో 85వ ప్రజా దర్బార్... ఏపీ ఫైబర్నెట్ సేవ కింద..?
తన ప్రజా సంప్రదింపుల కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారంనాడు మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం కేంద్ర కార్యాలయంలో తన 85వ ప్రజా దర్బార్ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తల నుండి అందిన అనేక రకాల విజ్ఞప్తులకు ఆయన స్పందించారు.
వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చిన బాధితులు, టీడీపీ శ్రేణులు తమ సమస్యలను స్వయంగా మంత్రి దృష్టికి తీసుకురావడానికి పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. వారి సమస్యల పరిష్కారంపై లోకేష్ తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
ప్రస్తావించిన కీలక అంశాలలో భాగంగా, ఏపీ కేబుల్ ఆపరేటర్ల సంయుక్త కార్యాచరణ కమిటీ ప్రతినిధులు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను పరిష్కరించాలని మంత్రిని కోరారు.
ఏపీ ఫైబర్నెట్ సేవ కింద, పాతబడిన సెట్-టాప్ బాక్సులపై విధించిన రూ.59 అద్దె రుసుమును తొలగించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ విషయాన్ని మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డితో సహా సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి, దీనికి త్వరితగతిన పరిష్కారం లభించేలా కృషి చేస్తానని లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు.
మరొక సందర్భంలో, గుంటూరు జిల్లా, పెదకాకాని మండలం, అనుమర్లపూడి గ్రామానికి చెందిన ముట్టే సాంబశివరావు అనే నివాసి, తనకున్న 0.81 ఎకరాల భూమిని ఆన్లైన్లో నమోదు చేయించుకునేందుకు మంత్రి సహాయాన్ని కోరారు. దీనిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
న్యాయ వృత్తి నిపుణులు తమ సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఏలూరుకు చెందిన నిమ్మల జ్యోతి కుమార్, న్యాయవాదులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టం అమలును వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
ఇదిలా ఉండగా, విజయవాడలోని మొగల్రాజపురానికి చెందిన నివాసి గుడపాటి కోటేశ్వరరావు, మున్సిపల్ అధికారులు తన ఖాళీ స్థలంపై వేరొక వ్యక్తి పేరుతో అక్రమంగా ఇంటి పన్ను విధించారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన ఆ పన్నును రద్దు చేయాలని, అలాగే బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఈ విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న నారా లోకేష్, ప్రజల సమస్యలను సమర్థవంతంగా పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు. ప్రతి వినతిపత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.