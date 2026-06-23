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ఒకప్పుడు ట్రోలింగ్లో నేనే నెం.2.. కాన్ఫిడెన్స్లో నెం.1: నారా లోకేష్ (video)
రిపబ్లిక్ సమ్మిట్ 2026లో ప్రసంగిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తన రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. హాస్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో తన ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఒకప్పుడు రాహుల్ గాంధీ తర్వాత భారతదేశంలో అత్యధికంగా ట్రోల్ చేయబడిన వ్యక్తిని తానేనని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. తన అనుభవాల ఆధారంగా కాంగ్రెస్ నాయకుడికి ఏదైనా సలహా ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు, లోకేష్ క్లుప్తంగా ఆచరణాత్మకమైన సమాధానం ఇచ్చారు. కేవలం నడిచి వెళ్ళిపోతే సరిపోదు, ఆ తర్వాత మర్చిపోకూడదు.. అంటూ కామెంట్ చేశారు.
Nara Lokesh
2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘోర పరాజయం తర్వాత, రాజకీయంగా తనను తాను కొత్తగా మలుచుకునేందుకు లోకేష్ ఎంచుకున్న మార్గాన్ని ఈ వ్యాఖ్యలు అద్దం పట్టేలా చూపెట్టాయని చెప్పాలి. ఆ సమయంలో తీవ్రమైన ఆన్లైన్ విమర్శలు, ట్రోలింగ్, మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో వ్యక్తిగత ఓటమిని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, లోకేష్ సురక్షితమైన నియోజకవర్గానికి మారడానికి బదులుగా తన సొంత జిల్లాలోనే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ఆయన చేపట్టిన యువగళం పాదయాత్ర (ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వేలాది కిలోమీటర్ల మేర సాగిన పాదయాత్ర) ఆయన ప్రజాదరణను, ఇమేజ్ను పూర్తిగా మార్చివేసింది. ఆన్లైన్ మీమ్స్కు సులభమైన లక్ష్యంగా ఉన్న స్థాయి నుండి, క్షేత్రస్థాయిలో పట్టున్న సమర్థవంతమైన నాయకుడిగా ఆయన ఎదిగారు.
ప్రజలతో మమేకమయ్యే కార్యక్రమాలను కేవలం విడి కార్యక్రమాలుగా కాకుండా, నిరంతర, స్థానిక స్థాయి రాజకీయ కార్యాచరణతో అనుసంధానించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత రాజకీయ విమర్శల కంటే భవిష్యత్తు విధానాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తూ, గతంతో పోలిస్తే తన వైఖరిలో వచ్చిన స్పష్టమైన మార్పును లోకేష్ ఈ సమావేశంలో ప్రదర్శించారు.
గతంలో ఎదురైన ఆన్లైన్ ప్రతికూలత గురించి చర్చించడానికి బదులుగా, రాబోయే దశాబ్దంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక, సాంకేతిక పరివర్తనకు సంబంధించిన తన దార్శనికతను వివరించడానికి లోకేశ్ ఈ వేదికను ఉపయోగించుకున్నారు. పరిపాలన, కృత్రిమ మేధస్సు అమలు, ఉద్యోగ కల్పనపైనే చర్చను కేంద్రీకరించడం ద్వారా, సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ సృష్టించే తాత్కాలిక హడావిడి కంటే విధానాల అమలు, స్పష్టమైన ఫలితాలే ఒక నాయకుడి దీర్ఘకాలిక విలువను నిర్ణయిస్తాయని లోకేష్ నిరూపించారు.
I Was the 2nd Most Trolled Person in India, After #RahulGandhi Ji— M9 NEWS (@M9News_) June 22, 2026
One Piece of Advice for Rahul? #NaraLokesh:
You can’t just walk and forget.
Vc: Indian Express pic.twitter.com/yHGpgauhlH
నారా రోహిత్, సిరి దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడోచ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన, కీలకమైన కుటుంబాలలో నారా కుటుంబం ఒకటి. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కుటుంబానికి చెందినవారే. తాజాగా, నారా రోహిత్, ఆయన భార్య సిరిల ద్వారా ఈ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త వారసుడు వచ్చారు. ఈ దంపతులకు మంగళవారం ఉదయం మగబిడ్డ జన్మించాడు. రోహిత్ దంపతులకు మగబిడ్డ కలగడంతో కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎంతో సంతోషంలో మునిగిపోయారు. రోహిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు మేనల్లుడు (సోదరుడు రామమూర్తి నాయుడు కుమారుడు) అన్న విషయం తెలిసిందే.
Samantha: సమంత, రాజ్ దంపతులకు సారె పెట్టిన చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులు
సమంత నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం గురించి చిరంజీవి అభినందనలు తెలిపారు. చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ఉమ్మడి కుటుంబ నేపథ్యంలో యాక్షన్, భావోద్వేగాలను అందంగా మేళవిస్తూ వినోదాత్మకంగా దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించారని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ఆహ్వానిస్తున్న సమంత & రాజ్ దంపతులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సంగీతతో సర్దుకుపోనున్న విజయ్: అందుకే త్రిష దూరం అవుతుందా?
తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్కి త్రిష దూరం అవుతుందా అంటే అవుననే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దళపతి విజయ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇటీవల ఘనంగా జరిగాయి. ఆయన 52వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల నుండి, కోట్లాది మంది అభిమానుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా వచ్చాయి. అయితే, గత కొంతకాలంగా విజయ్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ మాత్రం ఈసారి ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపకపోవడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Sai durga Tej : పాతకాలపు రొటీన్ కథలను స్వస్తి చెప్పానంటున్న సాయి దుర్గా తేజ్
హీరో సాయి దుర్గా తేజ్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్గా నటిస్తోన్న చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టు. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా గా రోహిత్ కేపీ దర్శకత్వంలో ‘హనుమాన్’ ఫేమ్ నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. 1980ల నాటి రాయలసీమ గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అణచివేతకు గురయ్యే గిరిజనుల కోసం ఎదురుతిరిగే ‘బాలి’ అనే పవర్ఫుల్ గిరిజన నాయకుడి కథాంశంతో వస్తోంది.