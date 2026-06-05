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భారత్-రష్యా మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలి.. నారా లోకేష్
సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో జరిగిన ఇండియా-రష్యా బిజినెస్ ఫోరమ్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ, విద్య, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్, మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎన్. లోకేష్ భారత్-రష్యా మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని గట్టిగా పిలుపునిచ్చారు. అంతరిక్షం, ఇంధనం, ఏరోస్పేస్, సాంకేతిక రంగాలకు చెందిన రష్యా కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని, అలాగే రాష్ట్రం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక పారిశ్రామిక వృద్ధి ప్రణాళికలలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన ఆహ్వానించారు.
సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఫోరమ్ సందర్భంగా జరిగిన ఈ వ్యాపార సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ, లోకేష్ భారత్-రష్యా (ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్) మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక సంబంధాలను ప్రస్తావించారు. 2030 నాటికి 100 బిలియన్ డాలర్ల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక పాత్ర పోషించగలదని నరేంద్ర మోదీ, వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు.
భారత్-రష్యా సంబంధాలు పరస్పర విశ్వాసంపై ఆధారపడిన భాగస్వామ్యమని పేర్కొన్న మంత్రి, భిలాయ్ ఉక్కు కర్మాగారం, కుడంకుళం అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్, బ్రహ్మోస్ క్షిపణి కార్యక్రమం, గగన్యాన్ మిషన్ వంటి కీలక సహకారాల ద్వారా భారతదేశ అభివృద్ధికి రష్యా అందించిన తోడ్పాటును గుర్తుచేసుకున్నారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.
హీరోతో ముద్దు సన్నివేశం.. భర్తను తోడుతెచ్చుకున్న హీరోయిన్.. ఎవరు? (video)
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియా బాపత్ తన నటనా జీవితం తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఒక కష్టమైన అనుభవం గురించి బయటపెట్టారు. ఆ సంఘటన ఒక ముద్దు సన్నివేశానికి సంబంధించినది, దాని కారణంగా చిత్రీకరణ ప్రారంభం కాకముందే ఆమె అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఆ సన్నివేశం గురించి ఆమెకు మొదటి నుంచీ ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కథకు ఆ ముద్దు సన్నివేశం ఎందుకు అవసరమని ఆమె దర్శకుడిని పదేపదే అడిగారు. దాని ప్రాముఖ్యత, చిత్రీకరణపై హామీలు పొందిన తర్వాత, ఆమె ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి అంగీకరించారు. ప్రియా బాపట్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
"పెద్ది"తో మళ్లీ ట్రోలింగ్కు గురైన జాన్వీ కపూర్.. దేవర తరహాలో గ్లామర్ ఓవర్ డోస్
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై చర్చలు జరగక ముందే, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం ఒక పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమాలోని స్పోర్ట్స్ డ్రామా, భావోద్వేగభరితమైన కథ, నటనల గురించి చర్చ జరుగుతుండగా, సోషల్ మీడియాలో ఒక ముఖ్యమైన వర్గం జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చిత్రీకరణపై దృష్టి సారించింది. ఎక్స్, ఇతర ప్లాట్ఫామ్లలో, కెమెరా యాంగిల్స్, క్లోజప్ షాట్స్, ఆమె పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానం ద్వారా జాన్వీ కపూర్ను అతిగా ఒక వస్తువులా చూపించారని చాలా మంది ప్రేక్షకులు చిత్ర బృందాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.