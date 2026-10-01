మేకలు కాస్తున్న బాలుడు... వీడియో వైరల్.. స్పందించిన నారా లోకేష్ (video)
ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక బాలుడు మేకలు కాస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. ఈ ఘటనపై ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, ఆ బాలుడికి రక్షణ కల్పించాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
Nara Lokesh
ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం రాచవారిపాలెం సమీపంలో రామయ్య అనే 8 ఏళ్ల బాలుడు మేకలు కాస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఆ బాలుడికి సహాయం కోరుతూ మంత్రిని ట్యాగ్ చేయడంతో ఆయన వెంటనే స్పందించారు.
వీడియోలో, ఆ బాలుడు దీనస్థితిలో ఏడుస్తూ, తనను ఇంటికి తీసుకువెళ్లమని వేడుకుంటూ కనిపించాడు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావని అడగ్గా, తనకు సరిగ్గా ఆహారం పెట్టడం లేదని, తాను నెల్లూరు జిల్లాలోని నర్రావడ గ్రామానికి చెందినవాడినని ఆ బాలుడు చెప్పాడు. తన పరిస్థితి గురించి తన తల్లికి తెలియజేసి, తనను తిరిగి ఇంటికి పంపించాలని కూడా అతను వాపోయాడు.
వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని, పరిస్థితులను ధృవీకరించుకుని, బాలుడి పరిస్థితిని సమీక్షించాలని నారా లోకేష్ నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. ఆ బాలుడిని సురక్షితంగా ఉంచి, అతనికి అవసరమైన అన్ని సంరక్షణ, రక్షణ, మద్దతును అందించాలని ఆయన కోరారు.
ఈ తీవ్రమైన విషయాన్ని సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకువస్తున్నాను.— Sreekanth B+ve (@sreekanth324) September 30, 2026
రాచవారిపాలెం సమీపంలో సుమారు 8 ఏళ్ల రామయ్య అనే బాలుడు గొర్రెలు మేపుతూ కనిపించాడు. తన పరిస్థితిని వివరిస్తూ బాలుడు కన్నీళ్లతో మాట్లాడినట్లు పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. తనకు సరిగా అన్నం పెట్టడం లేదని, సరిగ్గా… https://t.co/M71xl1523c