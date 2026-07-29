లోకేష్ సార్.. మిమ్మల్ని కలవాలనుంది.. చిన్నారులకు ఓకే చెప్పిన మంత్రి (video)
తమను కలిసే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ పిల్లలు చేసిన ఒక వీడియో వైరల్ కాగా, దానికి విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించిన తీరు నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఆ వీడియోలో పిల్లలు ఆయనను కలవాలనే తమ కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ఆదోనికి చెందిన సహస్ర ఆద్య, జయ స్కంద అనే పిల్లలు, ఆయనతో కలిసి ఒక ఫోటో దిగాలని ఉందని చెప్పారు.
Kids
ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయిన ఆ వీడియోపై స్పందించిన లోకేష్, దానిని తన ఎక్స్ ఖాతాలో రీపోస్ట్ చేశారు. "ఇంత చక్కని అభ్యర్థనను నేను ఎలా కాదనగలను? మీ ఇద్దరినీ కలవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. త్వరలోనే కలుద్దాం!" అంటూ పోస్టు చేశారు.
ఏపీ మంత్రి ఈ ఆప్యాయతతో కూడిన స్పందన, ఆ పిల్లల కుటుంబ సభ్యులనే కాకుండా స్థానికుల మనసులను కూడా గెలుచుకుంది. ఆ వీడియోలో, ఆద్య, స్కంద తమ పాఠశాల యూనిఫాం ధరించి కారులో కూర్చుని కనిపించారు. ఆద్య ఇలా చెప్పుకొచ్చింది.
nara lokesh
"లోకేష్ సార్, మీరు ప్రతిసారీ మా నాన్నగారు, తాతగారితో ఫోటోలు దిగుతున్నారు. నేను మీతో ఫోటో దిగాలనుకున్నప్పుడేమో మీరు వేరే చోట్ల ఉంటున్నారు. మా అమ్మనాన్నలు నన్ను మీ దగ్గరకు పంపరు. మీరు ఆదోనికి వస్తున్నారు కదా, ఆ సమయంలో నన్ను, మా తమ్ముడిని మీ దగ్గరకు తీసుకురమ్మని మా నాన్నగారికి దయచేసి చెప్పండి. ప్లీజ్ సార్." అంటూ తెలిపింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.