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ఆర్కిటిక్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్లో రాణించేందుకు ఏపీ రెడీ.. నారా లోకేష్
అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్కిటిక్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్లో భారతదేశానికి ముఖద్వారంగా ఆవిర్భవించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యూహాత్మకంగా సిద్ధంగా ఉందని విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన రష్యా పర్యటన సందర్భంగా అన్నారు.
శుక్రవారం సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఫోరం 2026లో జరిగిన ‘ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్లో కొత్త సరిహద్దులు, ఆర్కిటిక్ లాజిస్టిక్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే చర్చలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
ఫోరమ్ యొక్క నాల్గవ రోజున ప్రపంచ పారిశ్రామిక నాయకులు, విధాన రూపకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, సముద్ర వాణిజ్యం, లాజిస్టిక్స్, తయారీ రంగాలలో ఏపీ యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను లోకేష్ హైలైట్ చేశారు. అలాగే, లోతైన భారత్-రష్యా సహకారం వల్ల తలెత్తే అవకాశాలను కూడా చెప్పారు.
సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం, వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఓడరేవు మౌలిక సదుపాయాలు కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు, ముఖ్యంగా భారతదేశానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్కిటిక్ సముద్ర మార్గం వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యతను ఏపీ మంత్రి హైలైట్ చేశారు.
ఈ చిన్న ఆర్కిటిక్ మార్గం, రవాణా సమయాన్ని తగ్గించడం ద్వారా, భౌగోళిక రాజకీయ అవాంతరాలకు గురయ్యే సాంప్రదాయ సముద్ర మార్గాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం ద్వారా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గణనీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని మంత్రి అన్నారు.
ఎర్ర సముద్రం, సూయజ్ కాలువ ప్రాంతంలో ఇటీవల తలెత్తిన అవాంతరాలు, ఒకే ప్రపంచ వాణిజ్య మార్గంపై ఆధారపడటంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాలను బహిర్గతం చేశాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారతదేశ తూర్పు సముద్ర తీరం వెంబడి 1,053 కిలోమీటర్ల మేర తీరరేఖను కలిగి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్, ప్రతిపాదిత వాణిజ్య నెట్వర్క్కు కీలక ముఖద్వారంగా మారడానికి సహజంగానే అనువుగా ఉందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలోని ఆరు ఓడరేవులు ఇప్పటికే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండగా, నాలుగు ప్రధాన ఓడరేవులు వివిధ అభివృద్ధి దశలలో ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆర్కిటిక్ కారిడార్ మధ్య ఉన్న వ్యూహాత్మక అనుసంధానాన్ని వివరిస్తూ, మంత్రి గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన చెన్నై-వ్లాడివోస్టాక్ సముద్ర కారిడార్ను ప్రస్తావించారు.
విశాఖపట్నం, తూర్పు తీరంలోని ఇతర ఓడరేవుల నుంచి ఓడలు ఇప్పటికే సుమారు 24 రోజుల్లో వ్లాడివోస్టాక్కు చేరుకుంటున్నాయి. వ్లాడివోస్టాక్ నుంచి, ఆర్కిటిక్ మార్గం ఉత్తర సముద్ర మార్గం ద్వారా పశ్చిమంగా ఐరోపా వైపు తెరుచుకుంటుంది. తద్వారా భారతదేశ తూర్పు తీరప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచ షిప్పింగ్ నెట్వర్క్లకు నేరుగా అనుసంధానిస్తుంది.
ప్రపంచంలోని ప్రముఖ ఎరువుల ఉత్పత్తిదారులలో ఒకటైన రష్యా నుంచి ఎరువుల రవాణాకు ఈ మార్గం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఏపీ మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం, ఎరువుల రవాణా భారత ఓడరేవులకు చేరడానికి ముందు బాల్టిక్ సముద్రం, సూయజ్ కాలువ, హిందూ మహాసముద్రం గుండా ప్రయాణిస్తుంది. దీనివల్ల ఈ ప్రయాణం సుదీర్ఘంగా, ఖరీదైనదిగా, అంతరాయాలకు గురయ్యేదిగా ఉంటుంది.
ప్రతిపాదిత ఆర్కిటిక్ కారిడార్ కింద, రష్యా ఆర్కిటిక్ ఓడరేవులలో లోడ్ చేయబడిన ఎరువులు ఉత్తర సముద్ర మార్గం ద్వారా తూర్పు వైపు వ్లాడివోస్టాక్కు, అక్కడి నుండి జపాన్ సముద్రం, బంగాళాఖాతం మీదుగా విశాఖపట్నానికి తరలి వెళ్లవచ్చని, దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం, దూరం రెండూ గణనీయంగా తగ్గుతాయని ఆయన వివరించారు.
ఈ కారిడార్ ముడి చమురు, ఎల్ఎన్జి, కీలక ఖనిజాల రవాణా ఖర్చులను కూడా తగ్గించగలదని మంత్రి అన్నారు. అయితే, ఐస్బ్రేకర్ల సహాయం అవసరమయ్యే తీవ్రమైన శీతాకాల పరిస్థితుల కారణంగా, ఉత్తర సముద్ర మార్గం ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి కేవలం నాలుగు నుంచి ఐదు నెలలు మాత్రమే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటుందని ఆయన అంగీకరించారు.
రష్యా తన ఐస్బ్రేకర్ నౌకాదళాన్ని క్రమంగా విస్తరిస్తూ, ఆర్కిటిక్ జలాల్లో ఏడాది పొడవునా నౌకాయానానికి సిద్ధమవుతోందని లోకేష్ అన్నారు. ప్రపంచ సహకారంతో, సముద్ర వాణిజ్యం, లాజిస్టిక్స్ ఈ నూతన శకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక క్రియాశీల భాగస్వామిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉందని లోకేష్ వెల్లడిం చారు.
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