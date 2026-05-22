జగన్పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్- రాయలసీమను ఉద్యానవన హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం..
కడపలో పార్టీ కార్యకర్తలతో జరిగిన సమావేశంలో, టీడీపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మంత్రి నారా లోకేష్.. వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి "వంచనలకు, రాజకీయ కుట్రలకు" పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన తన సొంత నియోజకవర్గాన్ని, జిల్లాను కూడా తప్పుదోవ పట్టించారని లోకేష్ ఆరోపించారు.
అంతేకాకుండా, కల్పిత కథనాలు, పరోక్ష ప్రచారాల ద్వారా అధికార కూటమిలో చీలికలు సృష్టించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను కూడా ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వం కడపకు పరిశ్రమలను గానీ, భారీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులను గానీ తీసుకురావడంలో విఫలమైందని, అలాగే సంక్షోభ సమయాల్లో బాధితులను నిర్లక్ష్యం చేసిందని లోకేష్ ఆరోపించారు. ఈ ప్రాంతం కోసం టీడీపీ రూపొందించిన ప్రణాళికలను ప్రస్తావిస్తూ, 2029 ఎన్నికల లోపే కడప ఉక్కు కర్మాగారంలో వాణిజ్య ఉత్పత్తిని ప్రారంభించేందుకు తాను కట్టుబడి ఉన్నానని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
రాయలసీమను ఉద్యానవన హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి జరుగుతోందని పేర్కొన్న ఆయన, గత రెండేళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో రూ.1లక్ష కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను సమీకరించినట్లు తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తలలో ఐక్యతకు పిలుపునిస్తూ, "విభజన రాజకీయాలను" ఎదుర్కొని, ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి చురుకుగా తీసుకువెళ్లాలని లోకేష్ నాయకులను, కార్యకర్తలను కోరారు. కార్యకర్తలపై నమోదు చేసిన తప్పుడు కేసులను పరిష్కరిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను కూడా నారా లోకేష్ చెప్పారు.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. ఇంకా, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22 విడుదల. అయితే ఒక రోజు ముందే పురుషః స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి పురుష: అనే టైటిల్ తో ఆసక్తి కలిగించిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
కన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్లో రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.