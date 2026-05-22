  4. Nara Lokesh Slams Jagan, Promises Kadapa Steel Plant by 2029
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (10:43 IST)

జగన్‌పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్- రాయలసీమను ఉద్యానవన హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతాం..

Publish: Fri, 22 May 2026 (10:39 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (10:43 IST)
కడపలో పార్టీ కార్యకర్తలతో జరిగిన సమావేశంలో, టీడీపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మంత్రి నారా లోకేష్.. వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి "వంచనలకు, రాజకీయ కుట్రలకు" పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన తన సొంత నియోజకవర్గాన్ని, జిల్లాను కూడా తప్పుదోవ పట్టించారని లోకేష్ ఆరోపించారు. 
 
అంతేకాకుండా, కల్పిత కథనాలు, పరోక్ష ప్రచారాల ద్వారా అధికార కూటమిలో చీలికలు సృష్టించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను కూడా ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వం కడపకు పరిశ్రమలను గానీ, భారీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులను గానీ తీసుకురావడంలో విఫలమైందని, అలాగే సంక్షోభ సమయాల్లో బాధితులను నిర్లక్ష్యం చేసిందని లోకేష్ ఆరోపించారు. ఈ ప్రాంతం కోసం టీడీపీ రూపొందించిన ప్రణాళికలను ప్రస్తావిస్తూ, 2029 ఎన్నికల లోపే కడప ఉక్కు కర్మాగారంలో వాణిజ్య ఉత్పత్తిని ప్రారంభించేందుకు తాను కట్టుబడి ఉన్నానని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. 
 
రాయలసీమను ఉద్యానవన హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి జరుగుతోందని పేర్కొన్న ఆయన, గత రెండేళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో రూ.1లక్ష కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను సమీకరించినట్లు తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తలలో ఐక్యతకు పిలుపునిస్తూ, "విభజన రాజకీయాలను" ఎదుర్కొని, ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి చురుకుగా తీసుకువెళ్లాలని లోకేష్ నాయకులను, కార్యకర్తలను కోరారు. కార్యకర్తలపై నమోదు చేసిన తప్పుడు కేసులను పరిష్కరిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను కూడా నారా లోకేష్ చెప్పారు.
