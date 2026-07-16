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  4. Nara Lokesh Slams YSRC, Calls It Hit-and-Run Party
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (16:39 IST)

రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసింది.. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ... నారా లోకేష్

nara lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (16:39 IST)
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గత ప్రభుత్వం రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసిందని, యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారం వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ అని ఫైర్ అయ్యారు. కడప జిల్లాలోని చిన్నకోమర్ల వద్ద ఉన్న డాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం తమ ఐదేళ్ల పాలనలో ఈ ప్రాంతానికి ఒక్క భారీ పరిశ్రమను కూడా తీసుకురాలేదని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. 
 
"బ్రహ్మణి స్టీల్ వంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా వేలాది ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఒక్క ఉద్యోగం కూడా రాలేదు," అని ఆయన ఆరోపించారు. పరిశ్రమలను గత ప్రభుత్వం వేధించిందని కూడా ఆయన విమర్శించారు. డాల్మియా సిమెంట్‌కు కూడా నోటీసులు జారీ చేసి, డబ్బు చెల్లించకపోతే మూసివేస్తామని బెదిరించారు. ఇటువంటి చర్యలు పెట్టుబడిదారులలో భయాన్ని కలిగించాయి. 
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ, కియా మోటార్స్ వంటి పరిశ్రమలు దాదాపు 30,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పించాయని లోకేష్ చెప్పారు. సిమెంట్ కర్మాగారాలు, తయారీ యూనిట్లు, అంతర్జాతీయ కంపెనీలతో సహా అనేక కొత్త పెట్టుబడులను ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తీసుకువస్తున్నట్లు తెలిపారు. కేవలం మూడు నెలల్లోనే మేము కడప, రాయలసీమలో అనేక ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించాము. వికేంద్రీకరణతో కూడిన సమతుల్య అభివృద్ధి మా లక్ష్యమని అన్నారు. 
 
20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, ఉద్యోగాల క్యాలెండర్ విడుదల చేయడం, 150 రోజుల్లోపు డీఎస్సీ ద్వారా 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయడం, కానిస్టేబుల్ నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. 
 
కరువు పీడిత రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉద్యానవన, నీటి నిర్వహణ వంటి రంగాలపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోందని లోకేష్ చెప్పారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాంతంలోని అన్ని జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక వృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కనిపిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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