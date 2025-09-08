Nara Lokesh: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు : ఢిల్లీకి నారా లోకేష్.. తండ్రికి బదులు తనయుడు
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్థానంలో మంత్రి నారా లోకేష్ కేంద్రంలో బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మంగళవారం జరగనున్న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సి పి రాధాకృష్ణన్కు ఓటు వేసేలా చూసే బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించబడింది. చంద్రబాబు సూచనల మేరకు లోకేష్ సోమవారం ఢిల్లీకి బయలుదేరుతారు.
సోమవారం సాయంత్రం ఢిల్లీలో టీడీపీ, జనసేన ఎంపీలతో లోకేష్ సమావేశమవుతారు. వారు ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి ఓటు వేసేలా ఆయన వారికి దగ్గరగా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. ఓటింగ్ విధానంపై శిక్షణ కూడా అందిస్తారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వేరే ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది కాబట్టి, నారా లోకేష్ స్వయంగా ఎంపీలకు ఈ పద్ధతిని వివరిస్తారు. ఆపై వారు సిద్ధంగా ఉన్నారని నిర్ధారించుకున్నాక.. ఆయన సీనియర్ బిజెపి నాయకులను కూడా కలవనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన అంశాలను కేంద్ర మంత్రులతో చర్చించనున్నారు. ఆయన రాత్రికి ఢిల్లీలోనే ఉండి మంగళవారం ఉదయం నుండి ఎన్నికల ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మొదట స్వయంగా ఢిల్లీకి వెళ్లాలని భావించారు. అయితే, బుధవారం అనంతపురంలో జరిగే సూపర్ సిక్స్- సూపర్ హిట్ కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరు కావాల్సి ఉన్నందున, ఆయన స్థానంలో నారా లోకేష్ను ఢిల్లీకి పంపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.