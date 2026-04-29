టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నారా లోకేశ్ - పసుపు జెండా పౌరుషం ఎన్నిటికీ తగ్గదు : చంద్రబాబు
టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడుగా ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అలాగే, ఆ పార్టీ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఘనంగా జరిరగింది. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, సీఎం చంద్రబాబు ప్రమాణం చేయించారు. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడుగా మంత్రి నారా లోకేశ్ బాధ్యతలు చేయించారు. పాత, కొత్త కలయికతో కమిటీలను పార్టీ అధినాయకత్వం ఏర్పాటు చేసింది. పార్టీ చరిత్రలో తొలిసారిగా మండల, క్లస్టర్ స్థాయి నేతలకు పోలిట్ బ్యూూరో చోటు కల్పించారు.
ఈ సందర్భంగా పార్టీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రసంగిస్తూ, బలమైన క్యాడర్ కలిగిన ఏకైక పార్టీ తెలుగు దేశం అన్నారు. 'ఒక్క ఓటమితోనే రాజకీయ పార్టీలు చాపచుట్టేస్తున్నాయి. గెలిచినా.. ఓడినా.. సగర్వంగా ఎగిరే జెండా పసుపు జెండా. 44 ఏళ్లలో అనేక సంక్షోభాలు, సవాళ్లను చూశాం. పసుపు జెండా పౌరుషం ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. 2024 ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఓట్ల కంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికంగా రావాలి' అని పేర్కొన్నారు.
'నాలుగు దశాబ్దాలుగా పార్టీ కమిటీలను నియమిస్తున్నాం. సీనియర్లను గౌరవిస్తూ.. కొత్తవారికి అవకాశం ఇచ్చాం. కష్టపడిన వారికి చోటు కల్పిస్తూ కమిటీలు ఏర్పాటు చేశాం. సీనియారిటీ, సిన్సియారిటీతో దాదాపు 250 మందితో కమిటీ ఏర్పాటు చేశాం. మండల పార్టీ అధ్యక్షురాలు, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జిని పొలిట్బ్యూరో సభ్యులుగా చేయగలిగాం. కార్యకర్తే అధినేత అనేది మన సిద్ధాంతం.. ఆచరణలో చేసి చూపించాం' అని చంద్రబాబు అన్నారు.