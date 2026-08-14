80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు.. ఏర్పాట్లు పూర్తి.. జెండాను ఆవిష్కరించనున్న లోకేష్
విజయవాడలోని సింగ్ నగర్లో ఉన్న మాకినేని బసవ పున్నయ్య స్టేడియంలో శనివారం జరగనున్న 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి, సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి చేసింది.
శుక్రవారం స్టేడియంలో జరిగిన పూర్తి స్థాయి రిహార్సల్ను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీష, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖర్ బాబు పరిశీలించారు. జిల్లా కలెక్టర్, పోలీస్ కమిషనర్ ఒక పరేడ్ వాహనంపై నుండి జెండా ఆవిష్కరణ, పోలీస్ పరేడ్, గౌరవ వందనం (గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్), మోటార్సైకిల్ విన్యాసాలు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల కవాతులతో సహా కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు. రిహార్సల్లో పాల్గొన్న పోలీస్ సిబ్బంది, విద్యార్థులు, అధికారులను వారు అభినందించారు, అలాగే వేడుకలు క్రమశిక్షణతో జరిగేలా చూడాలని అధికారులకు సూచించారు.
ఈ వేడుకలను రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమానికి ధీటుగా అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తామని డాక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు. ప్రభుత్వ శాఖలు శకటాల ద్వారా అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రదర్శించనుండగా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పోలీసుల మోటార్సైకిల్ విన్యాసాలు, డ్రమ్ ప్రదర్శనలు, శాఖల కవాతులు ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలవనున్నాయి.
ప్రజలు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని, దేశభక్తిని, జాతీయ సమైక్యతను, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాల పట్ల గౌరవాన్ని చాటాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, వాహనాల పార్కింగ్కు సంబంధించి పోలీసులు జారీ చేసే సూచనలను పాటించాలని సందర్శకులను కోరారు.