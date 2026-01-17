Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ క్రికెట్ను ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. ఈ ఆటను పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారు. భారత క్రికెట్ జట్టు ఆడే కీలకమైన మ్యాచ్లకు ఆయన తరచుగా హాజరవుతూ, స్టేడియాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఉత్కంఠభరితమైన క్రికెట్ మ్యాచ్లను చూసే అవకాశాన్ని ఎప్పుడూ వదులు కోరు.
అయితే, నారా లోకేష్కు శారీరక స్థాయిలో కూడా ఈ ఆటపై బలమైన మక్కువ ఉందని తెలుసుకోవచ్చు. తాజాగా శుక్రవారం స్టేడియంలో ఆయన చేతిలో క్రికెట్ బ్యాట్తో కనిపించారు. మైదానంలో కొన్ని షాట్లు ఆడుతూ కనిపించారు.
ఈ ఫోటోలు మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్లో లోకేష్ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు తీసినట్లు తెలిసింది. నారా లోకేష్ క్రికెట్ ఆడే దృశ్యాలు, ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
గతంలో లోకేష్ రాజకీయాల్లో బిజీ కాకముందు, అతను చాలా క్రికెట్ ఆడేవాడు. కానీ రాజకీయాల్లో తీరిక లేకుండా మారిన తర్వాత, ఆటలో పాల్గొనడానికి తగినంత సమయం కేటాయించలేకపోతారు.