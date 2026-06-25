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Nara Lokesh: దేశం మొత్తానికి ఆదర్శంగా నిలిచేలా ఏపీ విద్యా విధానం.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానం దేశం మొత్తానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలని విద్యా, ఐటీ- ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు.
Nara Lokesh
బుధవారం కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం కొక్కిలిగడ్డ గ్రామంలో పీ4 పథకం కింద దాతల సహకారంతో రూ.1.4 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా లోకేష్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఏపీలో ఒక ఆదర్శవంతమైన విద్యా విధానాన్ని రూపొందించడమే తన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ దిశగా రాష్ట్రంలో ఉత్తమ విద్యా విధానాన్ని నెలకొల్పేందుకు ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, అధికారులు సమష్టిగా కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు.
గత రెండేళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థలో అనేక సంస్కరణలు చేపట్టిందని మంత్రి తెలిపారు. పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు, అభ్యాస ఫలితాల వంటి అంశాలలోనూ మెరుగుదల సాధించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, విద్యార్థుల అభ్యాస ఫలితాలను మరింత మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఫార్మేటివ్, సమ్మేటివ్ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా విద్యార్థుల అభ్యాస సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంపై లోకేష్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తామని ఆయన చెప్పారు. విద్యార్థులు ఏయే సబ్జెక్టులలో బలహీనంగా ఉన్నారో గుర్తించి, ఆయా అంశాలపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన సూచించారు.
ఆ సబ్జెక్టులలో విద్యార్థులకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా వంద శాతం ఫలితాలు సాధించేలా చూడాలని ఆయన కోరారు. తమ దైనందిన విధుల్లో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే, వాటి పరిష్కారం కోసం సంబంధిత ఎంఈవోలు లేదా DEOల వద్దకు వెళ్లే బదులు, నేరుగా LEAP యాప్ ద్వారా తనను సంప్రదించాలని మంత్రి ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు.
జూలై 16, 17, 18 తేదీలలో రాష్ట్ర స్థాయి తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలను నిర్వహించాలనే తన ఆకాంక్షను ఆయన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు LEAP యాప్ గురించి అవగాహన కల్పించాలని ఆయన ఉపాధ్యాయులను కోరారు. దీనివల్ల విద్యా వ్యవస్థలోని భాగస్వాములందరూ ఒకే అవగాహనతో ఉంటూ, సమష్టిగా పనిచేసి ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు.
మీరు చదవకపోతే, సీఎం గారు నాకు మైనస్ మార్కులు వేస్తారు..— Srini Manne #SwarnaAndhra (@mannesrini) June 25, 2026
విద్యార్థుల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ‘లీప్’ యాప్ను రూపొందించాం. ఆయా సబ్జెక్టులకు సంబంధించి కంటెంట్ వీడియోలను తయారు చేశాం. లీప్ యాప్ను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తమ ఫోన్లలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని, తమ బిడ్డల… pic.twitter.com/tvzTHr40Yd
Nara Lokesh: మామ పై క్లాప్ కొట్టి NBK112 చిత్రం ప్రారంభించిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా భారీ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. వెలగపూడిలోని బిట్స్ పిలానీ గ్రౌండ్ లో జరిగిన నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ 112 సినిమా ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా పూజలో పాల్గొని, క్లాప్ కొట్టి షూటింగ్ ను ప్రారంభించారు. బాలకృష్ణ గారి కుమార్తె తేజస్విని కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.
Lokesh Kanagaraj : ప్రియదర్శి, నాగ దుర్గ నటిస్తున్న ఇడుపు కాగితం కు లోకేష్ కనగరాజ్ ఆశీస్సులు
సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ఇడుపు కాగితం. ఈ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం హైదరాబాద్ అన్న పూర్ణ స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. ఈ వేడుకలో దిల్ రాజుతోపాటు తమిళ దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ హాజరయ్యారు. ఆయన హైదరాబాద్ లో వుండడంతో సుకుమార్ ఆయన్ను తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సినిమా వరంగల్ లోని ఓ గ్రామంలోని మనుషుల కథ.
kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
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Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
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