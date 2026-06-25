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  4. Nara Lokesh Wants AP Education System to Become a Role Model for India
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (13:12 IST)

Nara Lokesh: దేశం మొత్తానికి ఆదర్శంగా నిలిచేలా ఏపీ విద్యా విధానం.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (13:06 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (13:12 IST)
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Nara Lokesh
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానం దేశం మొత్తానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలని విద్యా, ఐటీ- ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. 
 
బుధవారం కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం కొక్కిలిగడ్డ గ్రామంలో పీ4 పథకం కింద దాతల సహకారంతో రూ.1.4 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా లోకేష్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
ఏపీలో ఒక ఆదర్శవంతమైన విద్యా విధానాన్ని రూపొందించడమే తన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ దిశగా రాష్ట్రంలో ఉత్తమ విద్యా విధానాన్ని నెలకొల్పేందుకు ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, అధికారులు సమష్టిగా కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు. 
 
గత రెండేళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థలో అనేక సంస్కరణలు చేపట్టిందని మంత్రి తెలిపారు. పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు, అభ్యాస ఫలితాల వంటి అంశాలలోనూ మెరుగుదల సాధించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, విద్యార్థుల అభ్యాస ఫలితాలను మరింత మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
 
ఫార్మేటివ్, సమ్మేటివ్ పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా విద్యార్థుల అభ్యాస సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంపై లోకేష్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తామని ఆయన చెప్పారు. విద్యార్థులు ఏయే సబ్జెక్టులలో బలహీనంగా ఉన్నారో గుర్తించి, ఆయా అంశాలపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన సూచించారు. 
 
ఆ సబ్జెక్టులలో విద్యార్థులకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా వంద శాతం ఫలితాలు సాధించేలా చూడాలని ఆయన కోరారు. తమ దైనందిన విధుల్లో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే, వాటి పరిష్కారం కోసం సంబంధిత ఎంఈవోలు లేదా DEOల వద్దకు వెళ్లే బదులు, నేరుగా LEAP యాప్ ద్వారా తనను సంప్రదించాలని మంత్రి ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. 
 
జూలై 16, 17, 18 తేదీలలో రాష్ట్ర స్థాయి తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలను నిర్వహించాలనే తన ఆకాంక్షను ఆయన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు LEAP యాప్ గురించి అవగాహన కల్పించాలని ఆయన ఉపాధ్యాయులను కోరారు. దీనివల్ల విద్యా వ్యవస్థలోని భాగస్వాములందరూ ఒకే అవగాహనతో ఉంటూ, సమష్టిగా పనిచేసి ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. 
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