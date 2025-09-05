Nara Lokesh: డీఎస్సీ 2025 నియామకాలు విజయవంతం.. నారా లోకేష్కు ప్రశంసలు
ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం, మెగా డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ (డీఎస్సీ) 2025 నియామకాలను విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ను ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీని నిలిపివేయాలని కోరుతూ 72 కేసులు దాఖలైనట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ వారు ప్రతి సవాలును అధిగమించారు.
ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయడంలో ఏవైనా చట్టపరమైన చిక్కులను త్వరగా పరిష్కరించాలని నారా లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు. వివిధ జిల్లాల ఇన్చార్జ్ మంత్రులు తమ నియోజకవర్గాల్లోని అట్టడుగు స్థాయి కార్మికులను కలుసుకుని వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించాలని ఆయన కోరారు.