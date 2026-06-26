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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (20:37 IST)

మిత్ర వాట్సాప్ యాప్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి... నారా లోకేష్

nara lokesh
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (20:35 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (20:37 IST)
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ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ శుక్రవారం నాడు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పౌరులకు సేవలను ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ యాప్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేయాలని ఆయన సూచించారు. 
 
సచివాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (ఆర్టీజీఎస్) పనితీరును సమీక్షించిన సందర్భంగా లోకేష్ ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ, ఈ వేదిక ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలను ఎంత వేగంగా, సౌకర్యవంతంగా పొందవచ్చో పౌరులకు తెలియజేసేలా నెల రోజుల పాటు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆయన అధికారులను కోరారు. 
 
ప్రజలకు సేవల పంపిణీని మెరుగుపరిచేందుకు, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సజావైన సమన్వయాన్ని సులభతరం చేసేందుకు, జూలై నాటికి డేటా లేక్ అనుసంధాన పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. కుల, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాల జారీలో ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించాలని, అలాగే రేషన్ కార్డు విభజన, కార్డులో కుటుంబ సభ్యులను చేర్చడం లేదా తొలగించడం వంటి విధానాలను సులభతరం చేయాలని లోకేష్ అధికారులను కోరారు. 
 
పాఠశాల మానేసే వారి సంఖ్యను తగ్గించడానికి సమర్థవంతమైన చర్యలను రూపొందించేందుకు, డేటా లేక్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి పాఠశాల మానేసే ధోరణులను పరిశీలించాలని ఆయన అధికారులను కోరారు. సర్టిఫికెట్లలో ఏవైనా మార్పులు జరిగాయా లేదా అని తనిఖీ చేసే డిజివెరిఫై వ్యవస్థను మంత్రి సమీక్షించారు. 
 
రాబోయే సంవత్సరాల్లో వేలాది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకుంటారని అంచనా వేస్తున్నందున, ఇటువంటి వ్యవస్థ ప్రభుత్వ అధికారుల పనిభారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు, అభ్యర్థులకు జారీ చేసే విద్యా, క్రీడా, ఇతర సర్టిఫికెట్లను ఆధార్ నంబర్లను ఉపయోగించి పారదర్శకంగా డిజిటల్‌గా ధృవీకరించాలని లోకేష్ అన్నారు.
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సెల్వి

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