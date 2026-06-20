  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Narrow Escape For 35 As Bus Catches Fire in Anakapalle District
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 20 June 2026 (10:35 IST)

తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ప్రైవేట్ బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది..

Bus Fire
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (10:30 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (10:35 IST)
google-news
అనకాపల్లి జిల్లా యలమంచిలి మండలం రేగుపాలెం వద్ద ఎన్‌హెచ్-16పై ప్రయాణిస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ఏసీ బస్సులో గురువారం రాత్రి అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగి అది పూర్తిగా కాలిపోయింది. భువనేశ్వర్ (ఒడిశా) నుండి చెన్నై (తమిళనాడు)కు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో ఉన్న 35 మంది ప్రయాణికులు తృటిలో ప్రాణాపాయం నుండి బయటపడ్డారు. ఈ ఘటన ప్రయాణికులలోనూ, అటుగా వెళ్తున్న వారిలోనూ తీవ్ర భయాందోళనలు కలిగించింది. 
 
కానీ బస్సు సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి, మంటలు ఉధృతమై బస్సు పూర్తిగా కాలిపోకముందే ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. భువనేశ్వర్ నుండి బయలుదేరిన తులసి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ బస్సు, గురువారం రాత్రి భోజనం కోసం రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక హోటల్ వద్ద ఆగింది. 
 
ప్రయాణికులు, సిబ్బంది భోజనం ముగించుకున్న తర్వాత, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల మీదుగా చెన్నై వైపు బస్సు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది. ఇంతలో, బస్సు ఇంజిన్ నుండి మంటలు రావడం గమనించిన డ్రైవర్ వెంటనే బస్సును నిలిపివేశారు. 
 
ఆయన ప్రయాణికులందరినీ అప్రమత్తం చేయడంతో, వారు వెంటనే బస్సు దిగి బయటకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత మంటలు బస్సును పూర్తిగా చుట్టుముట్టాయి. కొద్ది నిమిషాల్లోనే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది.
About Writer
సెల్వి

Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?

Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.

Narne Nithin: నార్నే నితిన్ #NN5 మూవీ హ్యూమరస్ క్రియేటివ్ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్‌మెంట్

Narne Nithin: నార్నే నితిన్ #NN5 మూవీ హ్యూమరస్ క్రియేటివ్ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్‌మెంట్నార్నే నితిన్ 'మ్యాడ్', 'ఆయ్', 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత తన కెరీర్‌లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధా కృష్ణతో సరికొత్త రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.

Naga Durga : ప్రియదర్శి మూవీలో హీరోయిన్ గా తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫేమ్ నాగదుర్గ

Naga Durga : ప్రియదర్శి మూవీలో హీరోయిన్ గా తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫేమ్ నాగదుర్గప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. ఇటీవల బయటకొచ్చిన ఈ క్రేజీ న్యూస్ మూవీ లవర్స్ లో ఆసక్తి కలిగించింది. ఈ చిత్రాన్ని బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ కాంబో మూవీ నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది.

Suriya: విశ్వనాథ్ & సన్స్ చిత్రం తొలి గీతం నేనో బటర్‌ఫ్లై

Suriya: విశ్వనాథ్ & సన్స్ చిత్రం తొలి గీతం నేనో బటర్‌ఫ్లైసూర్య ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’. బ్లాక్‌బస్టర్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొని సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడేలా చేశాయి. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి తొలి గీతంగా ‘నేనో బటర్‌ఫ్లై’ను తాజాగా చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

Prabhas: మాటలు లాంటి పాటలతో తీశాం గట్టిగా చెప్పు అంటున్న ప్రభాస్

Prabhas: మాటలు లాంటి పాటలతో తీశాం గట్టిగా చెప్పు అంటున్న ప్రభాస్నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి మాట్లాడిన మాటలతోకూడిన చిన్న గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. మాటలు..లాంటి పాటలతో తీసిన ఇండియన్ చరిత్రలో ఫస్ట్ సినిమా అంటూ ప్రభాస్ అనగానే.. అదేవిషయాన్ని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పాడు. అలా కాదు. ఇంకా గట్టిగా చెప్పమని అనగానే.. గట్టిగానే అశ్విన్ చెప్పాడు. ఇలా తన శైలిలో నాగ్ అశ్విన్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకున్నాడు.