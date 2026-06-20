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తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ప్రైవేట్ బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది..
అనకాపల్లి జిల్లా యలమంచిలి మండలం రేగుపాలెం వద్ద ఎన్హెచ్-16పై ప్రయాణిస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ఏసీ బస్సులో గురువారం రాత్రి అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగి అది పూర్తిగా కాలిపోయింది. భువనేశ్వర్ (ఒడిశా) నుండి చెన్నై (తమిళనాడు)కు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో ఉన్న 35 మంది ప్రయాణికులు తృటిలో ప్రాణాపాయం నుండి బయటపడ్డారు. ఈ ఘటన ప్రయాణికులలోనూ, అటుగా వెళ్తున్న వారిలోనూ తీవ్ర భయాందోళనలు కలిగించింది.
కానీ బస్సు సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి, మంటలు ఉధృతమై బస్సు పూర్తిగా కాలిపోకముందే ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. భువనేశ్వర్ నుండి బయలుదేరిన తులసి ట్రావెల్స్కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ బస్సు, గురువారం రాత్రి భోజనం కోసం రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక హోటల్ వద్ద ఆగింది.
ప్రయాణికులు, సిబ్బంది భోజనం ముగించుకున్న తర్వాత, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల మీదుగా చెన్నై వైపు బస్సు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది. ఇంతలో, బస్సు ఇంజిన్ నుండి మంటలు రావడం గమనించిన డ్రైవర్ వెంటనే బస్సును నిలిపివేశారు.
ఆయన ప్రయాణికులందరినీ అప్రమత్తం చేయడంతో, వారు వెంటనే బస్సు దిగి బయటకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత మంటలు బస్సును పూర్తిగా చుట్టుముట్టాయి. కొద్ది నిమిషాల్లోనే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది.
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