తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో రెండు రోజుల్లోనే దుర్వాసన.. జాతీయ జర్నలిస్ట్
తిరుమల లడ్డూ వివాదం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ను దాటి జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలో రాజకీయ నిందారోపణలతో ప్రారంభమైన ఈ వ్యవహారం, ప్రైమ్ టైమ్ టెలివిజన్ చర్చా కార్యక్రమంలో తీవ్రమైన జాతీయ చర్చగా రూపాంతరం చెందింది.
ఈ చర్చ సందర్భంగా, ఒక జాతీయ జర్నలిస్ట్ 2021-2023 మధ్య కాలంలో తిరుమల లడ్డూల నాణ్యత గురించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధిని నేరుగా ప్రశ్నించారు. రాజకీయ ఆరోపణలు చేయడానికి బదులుగా, ఆ యాంకర్ తన వ్యక్తిగత అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
ఆ కాలంలో లడ్డూల రుచి, రంగు, తాజాదనం భిన్నంగా ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండే తిరుమల ప్రసాదం, కేవలం నాలుగు లేదా ఐదు రోజుల్లోనే పాడైపోతున్నాయని నివేదికలు వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. పోస్టల్ ద్వారా పంపిన లడ్డూలు కేవలం రెండు రోజుల్లోనే దుర్వాసన వస్తున్నాయని ఫిర్యాదులు వచ్చాయని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
ప్రశ్నలు పదునుగా, భావోద్వేగభరితంగా ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ హెచ్చరిక సంకేతాలను విస్మరించిందా అని ఆ జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించారు. భక్తులు ఇటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, దానిపై ఎందుకు బహిరంగ చర్చ జరగలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆ సంవత్సరాలలో తాను, తన తల్లి కూడా లడ్డూ నాణ్యత విషయంలో వ్యక్తిగతంగా సమస్యలను ఎదుర్కొన్నామని ఆయన వెల్లడించారు.
ఈ చర్చలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి స్పందన ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ప్రత్యక్షంగా, అనుభవపూర్వకంగా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక ఆయన ఇబ్బందిపడ్డారు. కీలక సమయాల్లో స్పష్టమైన మౌనం కనిపించింది. ఇది వీక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.ఈ లైవ్ డిబేట్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అయ్యాయి. గత వైసిపి ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లడ్డూ కుంభకోణాన్ని బట్టబయలు చేశాయి.