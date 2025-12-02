వరి రైతుల ఖాతాల్లో రూ. 2,830 కోట్లు జమ చేశాం.. నాదెండ్ల మనోహర్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల నుండి 11.9 లక్షల టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి, వారి ఖాతాల్లో రూ.2,800 కోట్లకు పైగా జమ చేసిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మంగళవారం తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వరి సేకరణ ప్రక్రియలో రైతులు నివేదించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి విజయవాడలోని కానూరు పౌర సరఫరాల భవన్లో ప్రత్యేక నియంత్రణ గదిని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
"మేము ఇప్పటివరకు 1.7 లక్షల మంది రైతుల నుండి 11.9 లక్షల టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని సేకరించి, వారి ఖాతాల్లో రూ. 2,830 కోట్లు జమ చేసాము" అని మనోహర్ అన్నారు. ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం సకాలంలో చెల్లింపులు జరిగేలా చూస్తోందని ఆయన అన్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలు, టోకెన్లు అందుకోవడంలో జాప్యం, రైతు సేవా కేంద్రాలు (ఆర్ఎస్కెలు) లేదా మిల్లుల వద్ద వ్యత్యాసాల తూకం, పెండింగ్లో ఉన్న నిధుల బదిలీ ఉత్తర్వులు (ఎఫ్టీఓలు), రవాణా లేదా గోనె సంచుల కొరత వంటి సమస్యలను నివేదించడానికి రైతుల కోసం 1967 టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ నంబర్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. రైతులు హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేసే ముందు ఆధార్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ గుర్తింపు పత్రం (ఐడీ), టోకెన్ వివరాలు, గ్రామ పేరు, ఆఎస్కే సమాచారంతో సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రి సూచించారు.
కంట్రోల్ రూమ్లో వచ్చే ఫిర్యాదులను త్వరిత చర్య కోసం అధికారులకు పంపుతామని చెప్పారు. సేకరణ సమస్యలను గుర్తించడానికి జిల్లా స్థాయి పౌర సరఫరా అధికారులు రైతులు, మిల్లర్లు, ఆర్ఎస్కె ఆపరేటర్లను ముందస్తుగా సంప్రదిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.